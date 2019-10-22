Новая жизнь «Мцыри»: в Амурском театре кукол состоялась необычная премьера

В субботу, 19 октября, в Амурском областном театре кукол состоялась премьера. Режиссер Чакчи Фросноккерс поставил «Мцыри» по Лермонтову. Благодаря новой подаче зрители увидели историю из школьной программы в новом свете.

«Я заклинаю перед спектаклем прочитать "Мцыри". Театр берет литературу только как повод для размышления. Есть, конечно, иллюстративные спектакли. В нашем спектакле нет текста, совсем чуть-чуть. Мы убрали текст. Там есть образы, которые не были прописаны Лермонтовым, мы развивали мысли на тему, что могло быть», – отметил перед премьерой режиссер.

«Мцыри» – это история о мальчике, плененном русским генералом. Он вез его с собой, но по дороге пленник захворал, и его пришлось оставить в монастыре. Судьбой было уготовано пожизненное послушание, и это была плата за спасение. Но, повзрослев, мальчик решается бежать на зов родных гор, домой. Глоток свободы был длиной всего в три дня, была встреча со снежным барсом в горах, повторное пленение и возвращение в монастырь. Все это было передано без слов – густыми мазками и низким глубоким голосом зурны – кавказского духового инструмента.

В спектакле много метафор, которые транслируют о том, что власть по природе своей стремится быть абсолютной, она закольцована и закрыта огромной каменной стеной от внешнего мира.

Из технических приемов были летающие над залом вороны, они появлялись неожиданно прямо над головами и устремлялись куда-то за кулисы. Все это объединяло пространство. Встреча со снежным барсом в горах – самое светлое и победное место в спектакле, очень интересно обыгранное с огромной маской зверя.

Были танцы и грузинские песни. Это снимало напряжение, но оно нарастало уверенно и бесповоротно сразу, как только смолкала музыка. Чакчи Фросноккерсу удалось передать лермонтовскую тональность – она была та же самая, что и в «Маскараде»: глубоко, бесповоротно трагично, но такое красивое это желание пьянящей, ускользающей свободы.

«Это очень хороший материал, в поэме заложено больше, чем Лермонтов успел написать. Есть отсылки к Ветхому завету. Причем это самобытная поэма, краткая Библия. Мы с художником Ульяной Елизаровой уходили в космос, там есть много абстрактного. Есть горы Грузии, Мцхета. Грузия есть форма, очень красивая, которая помогает материалу раскрыться. Но в остальном – все свобода. Мы почти отказались от декораций, – пояснил режиссер. – Главная мысль какая, если просто? Жить три дня на свободе или всю жизнь в рабстве. Я страшно хочу свободы. Этот спектакль – тут все про нас. Но мы ничего не утверждаем. Если мы должны давать ответ, значит, я должен знать его изначально. Но ведь истины нет. Главное в театре – рождать вопросы».

Все полтора часа напряжение висело, как натянутая струна. Даже в финале оно не разрешилось. На поклоне зрители аплодировали стоя, кричали «браво». Спектакль удался.

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