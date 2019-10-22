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Авиакомпания «Ангара» открыла субсидируемый рейс из Иркутска в Тынду

Авиакомпания «Ангара» открыла субсидируемый рейс из Иркутска в Тынду

Авиакомпания «Ангара» открыла продажу билетов по маршруту Иркутск – Тында – Иркутск. Стоимость в одну сторону составляет 7 110 рублей. Приобрести билеты по такой цене могут все желающие независимо от возраста.

Рейс субсидируется Росавиацией в соответствии с постановлением правительства РФ, сообщает авиакомпания. Первый рейс Иркутск – Тында запланирован на 29 октября. Полёты будут выполняться по вторникам. Время в пути составит 3 часа 30 минут.

Авиакомпания «Ангара» также открыла продажу на субсидируемые рейсы Красноярск – Талакан и Новосибирск – Талакан. Стоимость авиабилета в одну сторону на каждом из маршрутов – 7 110 рублей.

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#транспорт

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