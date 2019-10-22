Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22октября
Предыдущая новость
сегодня, 14:44 0

Наркоман жестоко убил двух знакомых, которые отказались дать ему в долг

Наркоман жестоко убил двух знакомых, которые отказались дать ему в долг
Фото: PublicDomainPictures с сайта Pixabay

Полиция арестовала 26-летнего мужчину, который убил двух друзей и ранил еще четверых в Новой Москве. Погибла 20-летняя девушка и 56-летний мужчина.

Известно, что молодой наркоман из деревни Дудкино пришел занять денег на очередную дозу к друзьям. После того, как ему отказали, он убил двоих из них и ранил еще четверых.

Подозреваемый передан следователям.

Пострадавших доставили в больницу, они пытались задержать убийцу, но он отбивался от них ножом, сообщает «Лента.ру».

Просмотров всего: 1

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

Пятилетняя девочка с сестрой уехали из Кузбасса на поезде от матери-амурчанки
Происшествия

Против амурчанина, забившего собаку, возбуждено уголовное дело
Происшествия 2

В Благовещенске автомобиль на ходу потерял пассажира (видео)
Происшествия

Мошенник прикинулся директором магазина в Свободном и разжился деньгами

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь