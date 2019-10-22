Наркоман жестоко убил двух знакомых, которые отказались дать ему в долг
Полиция арестовала 26-летнего мужчину, который убил двух друзей и ранил еще четверых в Новой Москве. Погибла 20-летняя девушка и 56-летний мужчина.
Известно, что молодой наркоман из деревни Дудкино пришел занять денег на очередную дозу к друзьям. После того, как ему отказали, он убил двоих из них и ранил еще четверых.
Подозреваемый передан следователям.
Пострадавших доставили в больницу, они пытались задержать убийцу, но он отбивался от них ножом, сообщает «Лента.ру».
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