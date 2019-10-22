Пятилетняя девочка с сестрой уехали из Кузбасса на поезде от матери-амурчанки

Жительница Амурской области устроила дебош в вагоне поезда. В результате ей пришлось остаться в городе Тайга Кемеровской области. Две ее дочери, одной из которых всего пять лет, продолжили путешествие без матери.

40-летняя амурчанка вместе с двумя дочерьми путешествовала на поезде, следовавшем из Новосибирска во Владивосток. Она оставила 5-летнего ребенка на попечение совершеннолетней дочери и отправилась отдыхать в вагон-ресторан. Обратно в плацкартный вагон женщина вернулась навеселе. Она будила соседей, не реагировала на замечания окружающих, игнорировала требования бригады поезда. Проводникам не оставалось ничего другого, как вызвать транспортную полицию.

В городе Тайга транспортные полицейские сняли дебоширку с поезда. А ее 5-летняя дочь со старшей сестрой отправились дальше, сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается также, что в этом же поезде, но в другом вагоне устроил дебош 36-летний вахтовик из Кузбасса. Он курил в вагоне и нецензурно выражался. Его также сняли с поезда. Обоим гражданам назначены штрафы в размере 500 рублей за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Кузбассовец, кроме того, заплатит штраф в 500 рублей за курение в тамбуре.