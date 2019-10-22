Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:38 0

Пятилетняя девочка с сестрой уехали из Кузбасса на поезде от матери-амурчанки

Пятилетняя девочка с сестрой уехали из Кузбасса на поезде от матери-амурчанки
Фото: pixabay.com

Жительница Амурской области устроила дебош в вагоне поезда. В результате ей пришлось остаться в городе Тайга Кемеровской области. Две ее дочери, одной из которых всего пять лет, продолжили путешествие без матери.

40-летняя амурчанка вместе с двумя дочерьми путешествовала на поезде, следовавшем из Новосибирска во Владивосток. Она оставила 5-летнего ребенка на попечение совершеннолетней дочери и отправилась отдыхать в вагон-ресторан. Обратно в плацкартный вагон женщина вернулась навеселе. Она будила соседей, не реагировала на замечания окружающих, игнорировала требования бригады поезда. Проводникам не оставалось ничего другого, как вызвать транспортную полицию.

В городе Тайга транспортные полицейские сняли дебоширку с поезда. А ее 5-летняя дочь со старшей сестрой отправились дальше, сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается также, что в этом же поезде, но в другом вагоне устроил дебош 36-летний вахтовик из Кузбасса. Он курил в вагоне и нецензурно выражался. Его также сняли с поезда. Обоим гражданам назначены штрафы в размере 500 рублей за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Кузбассовец, кроме того, заплатит штраф в 500 рублей за курение в тамбуре.

Просмотров всего: 68

#дети #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия

Против амурчанина, забившего собаку, возбуждено уголовное дело
Происшествия 2

В Благовещенске автомобиль на ходу потерял пассажира (видео)
Происшествия

Мошенник прикинулся директором магазина в Свободном и разжился деньгами

Общество

В Благовещенске появился новый светофор
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь