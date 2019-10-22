Против амурчанина, забившего собаку, возбуждено уголовное дело

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в октябре в редакцию обратилась жительница села Новочесноково Михайловского района. Женщина сообщила о фактах жестокого обращения с животными. По словам амурчанки, односельчанин из ружья прилюдно стреляет в домашних собак, издевается над ними, снимает это на видео и выкладывает в сельскую группу WhatsApp.

В полиции района зарегистрировали информацию и направили в следственно-оперативную группу. Правоохранители провели осмотр места происшествия, опросили жителей села. Предварительно установлено, что 8 октября 2019 года местный житель во дворе своей усадьбы, расположенной в селе Новочесноково Михайловского района, поймал находящуюся там собаку, ударил ее о стену сарая, а затем избил палкой. От полученных травм животное погибло. Гражданин записал все это на видеокамеру мобильного телефона, после чего видеозапись опубликовал в группе мессенджера.

«По результатам проведенной проверки в отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и (или) страданий, с публичной демонстрацией, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях"», – сообщает управление МВД России по Амурской области.

Закон предусматривает за это ответственность в виде штрафа до 300 тысяч рублей или исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет. Кроме того, преступнику может грозить лишение свободы на срок от трех до пяти лет.