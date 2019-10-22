В Благовещенске автомобиль на ходу потерял пассажира (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях 22 октября появилось видео, запечатлевшее необычный дорожный инцидент. В Благовещенске автомобиль на ходу потерял своего пассажира.

Инстаграм-паблик dpskontrol_28rus пишет, что это произошло в районе перекрестка улицы Мухина и Игнатьевского шоссе. На кадрах видно, что у автомобиля во время движения открылась дверь багажника, и оттуда на проезжую часть выпал человек. Он тут же поднялся на ноги, а машина остановилась.