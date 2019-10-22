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22октября
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сегодня, 13:29 2

В Благовещенске автомобиль на ходу потерял пассажира (видео)

В Благовещенске автомобиль на ходу потерял пассажира (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях 22 октября появилось видео, запечатлевшее необычный дорожный инцидент. В Благовещенске автомобиль на ходу потерял своего пассажира.

Инстаграм-паблик dpskontrol_28rus пишет, что это произошло в районе перекрестка улицы Мухина и Игнатьевского шоссе. На кадрах видно, что у автомобиля во время движения открылась дверь багажника, и оттуда на проезжую часть выпал человек. Он тут же поднялся на ноги, а машина остановилась.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • MalySheff

    MalySheff
    39 минут назад

    У автора видео какой-то хитрый манёвр получился..

  • бабаяга

    бабаяга
    31 минута назад

    так он и хотел так поехать.Просто нерусский ему так сказал помог немного

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