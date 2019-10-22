В Амурской области депутат «забыл» про доход в 40 миллионов

Прокуратура Амурской области подвела итоги работы в сфере противодействия коррупции за 9 месяцев 2019 года. С начала года в регионе было выявлено 1 700 нарушений законодательства о коррупции, внесено 850 представлений об их устранении.

По результатам прокурорских проверок возбуждено 8 уголовных дел о коррупционных преступлениях. Зафиксировано 29 фактов взяточничества. К административной ответственности привлечено 660 должностных лиц.

В частности, в Константиновском районе депутат предоставил недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год. В документации народный избранник не указал доход, превышающий 40 миллионов рублей. Также не было сведений о наличии в собственности 14 единиц сельскохозяйственной техники, 11 легковых автомобилей, грузовых транспортных средств и прицепов к ним.

Прокуратура Константиновского района в адрес райсовета внесла представление об устранении нарушений. В сентябре 2019 года полномочия депутата были досрочно прекращены в связи утратой доверия.