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22октября
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сегодня, 13:13 2

Генпрокурор РФ назначил прокуроров двух районов Амурской области

Генпрокурор РФ назначил прокуроров двух районов Амурской области
Фото: Амур.инфо

Приказами Генерального прокурора РФ в двух районах Амурской области назначены новые прокуроры. В Архаринском районе это юрист первого класса Александр Дидик, в Магдагачинском – старший советник юстиции Дмитрий Мурашко.

Александр Александрович Дидик родился в 1988 году, в 2009 году окончил Амурский государственный университет, получил квалификацию «юрист» по специальности «юриспруденция». В органах прокуратуры служит с декабря 2013 года, замещал должности помощника прокурора Сковородинского района, старшего помощника прокурора Сковородинского района, заместителя прокурора Сковородинского района.

Дмитрий Николаевич Мурашко родился в 1981 году, в 2003 году окончил Амурский государственный университет, получил квалификацию «юрист» по специальности «юриспруденция». В органах прокуратуры служит с октября 2002 года, замещал должности следователя прокуратуры Октябрьского района, следователя, старшего следователя прокуратуры Белогорска, заместителя прокурора Сковородинского района, руководителя следственного отдела по Сковородинскому району следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Амурской области, прокурора отдела, старшего прокурора отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Амурской области, прокурора Ромненского района.

Оба юриста за примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялись приказами Генерального прокурора и прокурора Амурской области, сообщает прокуратура региона.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Муромов

    Муромов
    1 час назад

    АМГУ плохая рекомендация

  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    На фоне МАПа, АМГУ это уже хоть что-то!)))

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