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22октября
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сегодня, 13:00 0

Мошенник прикинулся директором магазина в Свободном и разжился деньгами

Мошенник прикинулся директором магазина в Свободном и разжился деньгами
Фото: Амур.инфо

В Свободном мошенник сумел обмануть сотрудников местного магазина. Он прикинулся директором торговой точки и присвоил более 30 тысяч рублей. Сейчас происшествием занимается полиция.

В полицию Свободного обратилась заведующая одного из магазинов города. Предварительно установлено, что на стационарный телефон позвонил мужчина, который представился его директором. Он сказал, что должны привезти баннер, и попросил освободить место для него. Также звонивший пояснил, что машина скоро подъедет, а до этого времени необходимо перевести деньги – 32 600 рублей – по номеру телефона. Женщина после звонка взяла из кассы необходимую сумму и через банкомат перевела деньги. Машина с баннером так и не приехала, а номер звонившего оказался недоступен.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает причастных к преступлению, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Граждан предупреждают, что при поступлении подобных звонков необходимо связаться с человеком, которым представился звонивший, и уточнить информацию. Если вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел полиции или по телефонам: 02 (102), 8 (4162) 59-40-59.

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#криминал #происшествия #Свободный #торговля

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