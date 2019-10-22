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22октября
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сегодня, 12:33 0

В Свободном построят Дворец бракосочетания

В Свободном построят Дворец бракосочетания
Фото: www.pskov.kp.ru

В Свободном готовятся к возведению Дворца бракосочетания. Для него уже выбрали земельный участок. Новый ЗАГС вырастет между новым храмом в честь мученика цесаревича Алексея и четырехэтажным домом в районе перекрестка улиц Ленина и Репина.

К середине 2020 года у городских властей будет полное представление о необходимых денежных вложениях, основных архитектурно-художественных решениях, проекте организации строительства, задании на проектирование.

Это будет первое отдельное здание, принадлежащее ЗАГСУ. Вопрос о его строительстве в Свободном стоял давно, объяснили в городской администрации. Дворец бракосочетаний будет находиться на благоустроенной территории по соседству с храмом и Мемориалом Славы, создавая целый архитектурный ансамбль, сообщает областное правительство.

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#Свободный #строительство

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