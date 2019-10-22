В Благовещенске появился новый светофор

Фото: администрация г. Благовещенска

Вызывной светофор 22 октября запустили в работу в Благовещенске. Его установили районе дома № 17 на улице Муравьева-Амурского.

800 квартал областного центра продолжает активно застраиваться. Здесь планируется строительство детского сада и других социальных объектов. Параллельно с работами по установке светофора вдоль улицы было оборудовано пешеходное ограждение и нанесена разметка, сообщает администрация Благовещенска. Установка регулировщика проводилась в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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#городская власть #транспорт

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Наталья Храмова