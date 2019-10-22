Благовещенцев беспокоит ремонт в детсаду, где обрушилась штукатурка

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Как ранее сообщало информагентство, ссылаясь на слова первого заммэра Благовещенска Олега Имамеева, обрушение могло произойти в результате ухудшения качества сцепления штукатурки с несущей плитой. Это может быть связано с изношенностью здания. В эксплуатации сад находится 58 лет, потолок здания много лет не видел капитального ремонта.

После происшествия было принято решение провести обследование всего корпуса. Его закрыли, а детей перераспределили по другим детсадам. Родители сообщают, что некоторых детей отправили в группы, не соответствующие их возрасту.

«Сад закрыли до 20 сентября на экспертизу, в заключении последовала замена потолков до 1 декабря. В начале ремонта выяснилось, что кроме замены потолков необходимо провести капитальный ремонт, так как сад 65 лет не реставрировался. Понятное дело, что сроки открытия сдвинулись, но никто не может сориентировать родителей, на какой именно срок. Ремонт должны вести три бригады круглосуточно, но по словам очевидцев, работает одна бригада из 8 человек. Все родители хотят знать когда нам можно вернуться в свой сад. Дети сейчас расформированы по всем садам города. Некоторые ходят вместо средней в младшую или подготовительную группу», – обращаются обеспокоенные родители.

«Моего ребенка временно перевели в 19 сад. Кабинки нет, чувствует себя там чужим, в садик не хочет идти со слезами, просится в свой садик», – поделилась одна из родительниц.

В пресс-службе городской администрации пояснили, что завершить ремонтные работы планируется в декабре этого года. Детей распределили в 11 учреждений дошкольного образования Благовещенска. Соответствуют ли группы возрастной категории детей, не сообщается.

«Обследование здания (...) проведено специализированной организацией. Согласно полученному заключению, необходимо выполнить демонтажные работы штукатурного слоя, произвести работы с обязательным контролем за производством штукатурных работ. В настоящее время ремонтные работы выполняются.

Согласно приказу руководителя МАДОУ ДС № 5 «О приостановлении деятельности ДОУ» воспитанники распределены в дошкольные учреждения города. Учитывая возраст воспитанников, муниципальная комиссия по учету детей распределила 145 детей по другим дошкольным учреждениям города Благовещенска (ДОУ № 3, 4, 14, 15, 19, 28, 50, 55, 67, 68, прогимназия) до окончания ремонта», – рассказали в пресс-службе мэрии.