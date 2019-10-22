«Известия»: спрос на бензин в России рекордно снизился

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По расчетам экспертов, с января по сентябрь суммарное потребление бензина сократилось почти на 1 % к аналогичному периоду прошлого года. Причем на конец июля цифра доходила до 1,4 %, и лишь неожиданный подъем спроса в августе немного улучшил ситуацию.

В исследовательской группе «Петромаркет» отметили, что для рынка бензина снижение в 1 % – серьезное. За последние 10 лет заметное падение наблюдалось только в 2015 году – 1,9 %. В 2016-м и 2017-м спрос снижался на 0,4 % и 0,3 % соответственно, а в 2018 году вырос на 0,4 %.

Гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов при этом добавил, что оценка может быть даже занижена из-за некоторой погрешности балансового метода, который используют для подсчета профильные аналитики.

В свою очередь, в Минэнерго отмечают, что не наблюдают значительного сокращения отгрузок бензина на внутренний рынок в этом году. В ведомстве заметили, что ситуация с топливообеспечением внутреннего рынка сейчас стабильная. Запасы автомобильного бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что на 12,6 % больше, чем в 2018 году. Это обусловлено ростом его производства при слабом спросе, пояснили в министерстве.

Эксперты слабый спрос на топливо объясняют прежде всего уменьшением потребительской активности россиян. Она связана не только с ценами на бензин, которые в этом году растут минимально. Эксплуатация автомобиля в целом стоит недешево – транспортный налог, расходы на парковку, штрафы. Поэтому в крупных городах люди начинают чаще использовать другие способы передвижения, например общественный транспорт или такси. Последние же активнее переходят на газ. В прошлом году потребление газомоторного топлива автомобильным транспортом выросло на 9 %, за восемь месяцев 2019-го увеличилось еще на 5 %, указали эксперты.

По данным Росстата, с начала этого года бензин подорожал на 1,8%. По итогам 2018-го его стоимость выросла на 9,4%.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Калачёв полагает, что сокращение спроса в этом году не приведет к снижению розничных цен на бензин, поскольку в последнее время они регулируются не столько рынком, сколько государством. К тому же с начала этого года стоимость топлива растет довольно медленно, не превышая темпы инфляции, так что причин отыгрывать назад у АЗС нет.

«Не стоит забывать, что у нас постоянно увеличиваются акцизы на топливо, и с 1 января они опять вырастут почти на 4%. А акцизы составляют до 20% в розничной цене бензина. Значит, с нового года нас может ожидать некоторое подорожание топлива», – полагает эксперт.