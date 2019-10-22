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22октября
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Благовещенцы могут выбрать территорию для благоустройства в 2020 году

Благовещенцы могут выбрать территорию для благоустройства в 2020 году
Фото: teleport2001.ru

В Благовещенске началось голосование за территорию, которую благоустроят в 2020 году по программе «Формирование комфортной городской среды». Горожане могут выбрать то место, которое должно преобразиться. Голосование продлится с 21 по 25 октября.

На выбор представлено шесть общественных территорий Благовещенска. Это:

  1. – сквер с фонтаном «Бабочка»: ул. 50-летия Октября, 26;
  2. – сквер с фонтаном в районе улиц Институтской – Дьяченко и территория, прилегающая к филиалу ОКЦ (кинотеатр Харбин);
  3. – сквер в районе переулка Крестьянского на пересечении с ул. Мухина;
  4. – село Плодопитомник (территория около озера);
  5. – поселок Моховая Падь, территория, прилегающая к ручью Буяновский;
  6. – сквер Валерия Приёмыхова в районе пересечения улиц Горького и 50-летия Октября.

«В данном мероприятии очень важно проявить гражданскую активность. Чем больше количество голосов, тем больше шансов нам попасть в федеральную программу и сделать еще одно место в городе красивым и комфортным. Выбирать общественную территорию, которую необходимо благоустроить, будут исключительно жители города Благовещенска. Уже разработаны примерные эскизные проекты, все они очень интересные, но воплотить в жизнь в следующем году мы сможем один, какой именно, определит голосование. Я считаю, что каждый из предложенных участков достоин быть благоустроенным», — подчеркнула мэр Благовещенска Валентина Калита.

Ознакомиться с проектами благоустройства этих и других территорий можно на странице администрации Благовещенска в Инстаграме: @blagoveshchensk.rf и на официальном сайте администрации.

Также урны для голосования установлены:

  1. – в ОКЦ (ул.Ленина, 100) и его филиалах по адресам: ул. Кузнечная, 210; ул. Чайковского, 191; ул. Институтская, 3 (кинотеатр «Харбин»);
  2. – в территориальных отделах: c. Белогорье, ул. Мухина, 44; с. Плодопитомник, ул. Панорамная, 1; с. Садовое, ул. Садовая, 1.

Здесь можно задать вопросы представителям территориальных счетных комиссий и внести свои предложения по улучшению этих проектов. В бланке голосования горожане могут отметить не более трех территорий, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#выборы #городская власть #отдых

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