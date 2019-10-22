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22октября
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В Белогорске пенсионеры становятся абитуриентами

В Белогорске пенсионеры становятся абитуриентами
Фото: администрация Белогорска

В Белогорске стартовала запись на курсы по цифровому обучению пенсионеров. Возможность обучиться азам компьютерной грамотности бесплатно предоставлена жителям города старше 60 лет по решению главы города Станислава Мелюкова. Мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Цифровая экономика» и подготовки к переписи населения - 2020.

По состоянию на 14:00 21 октября в школы города поступило более 30 заявок на обучение в ноябре. «Пенсионеры записываются по месту жительства в общеобразовательных организациях, где и будет организовано обучение компьютерной грамотности, – рассказала председатель комитета по образованию, делам молодежи Ирина Губина. – Для этого в каждой школе на посту у дежурного подготовлены специальные формы для внесения данных о будущем абитуриенте, включающие фамилию, имя, отчество, адрес проживания и контактный номер телефона. Отмечу, что на сегодняшний день заявки на обучение есть во всех школах. Большее количество желающих пройти обучение записались в школе № 5. Там уже сформирована группа из 10 человек на ноябрь, и двое записаны на декабрь».

Группы на компьютерные курсы будут формироваться по мере записи исходя из количества 10 человек в месяц. Первая группа пенсионеров приступит к обучению с 5 ноября. Следующая группа из 10 человек – в декабре, и так по май 2020 года.

Курсы для пенсионеров старше 60 лет организованы с целью научить людей преклонного возраста пользоваться интернетом, получать муниципальные и государственные услуги, производить расчеты он-лайн, общаться в социальных сетях. За 10 уроков участники курсов бесплатного экспресс-обучения получат практические навыки использования информационных технологий. По итогам курсов обучающиеся сдадут экзамен и получат соответствующий сертификат.

Если занятия по обучению компьютерной грамотности будут востребованы, то следующим шагом станет обучение пенсионеров предпринимателями, которые изъявят желание заниматься эти социальным проектом. Условия участия в проекте будут обсуждаться в ноябре, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #интернет #образование #помощь

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