Назван размер первоначального вноса для ипотеки под 2 %

Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке были проведены соответствующие исследования и расчеты, обосновывающие льготную ставку в 2 %. Проект «Дальневосточной ипотеки» обсудили на Межрегиональной конференции руководителей профильных министерств и департаментов субъектов ДФО.

«На реализацию программы и обеспечение льготной ставки ипотечного кредитования правительством России будут направлены средства в объеме около 14,7 миллиарда рублей, а общая сумма кредитов составит до 450 миллиарда рублей. Если отталкиваться от средней стоимости жилья в Дальневосточном федеральном округе, то в программе сможет принять участие около 140 тысяч получателей дальневосточных гектаров и молодых семей», – рассказал генеральный директор АРЧК Сергей Ховрат.

По его словам, сейчас в среднем по Дальнему Востоку ипотечные кредиты предоставляются под процентную ставку в 9,1 %. При стоимости домокомплекта около 3,5 миллиона рублей, если брать ипотеку по этой ставке, то в течение 20 лет стоимость дома удваивается. Согласно проекту «Дальневосточной ипотеки», можно будет получить кредит размером до 6 миллионов рублей на срок до 20 лет. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20 %. Эти параметры выведены, учитывая средний доход получателей дальневосточных гектаров, а также молодых семей, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Новый механизм поддержки дальневосточников – ипотеку под 2% – предложил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на заседании президиума Государственного Совета РФ, которое состоялось на полях ВЭФ 4 сентября.

«Мы ставим задачу по улучшению жилищных условий молодых семей – потому что именно они – настоящее и будущее Дальнего Востока. Один из механизмов – это ипотека под 2 % годовых. Помимо молодых семей мы рассматриваем и категорию участников программы "Дальневосточный гектар", которые хотят построить собственное жильё на земле», – заявил министр в своем выступлении.

Владимир Путин эту инициативу поддержал на пленарном заседании Восточного экономического форума 5 сентября. «Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2 % годовых», – резюмировал глава государства.