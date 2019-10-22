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22октября
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сегодня, 10:59 5

Назван размер первоначального вноса для ипотеки под 2 %

Назван размер первоначального вноса для ипотеки под 2 %
Фото: pixabay.com

Озвучен размер первоначального взноса для льготной дальневосточной ипотеки. Он должен составлять не менее 20 %. Эти параметры рассчитало Агентство по развитию человеческого капитала на ДВ исходя из среднего уровня дохода получателей дальневосточных гектаров, а также молодых семей.

Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке были проведены соответствующие исследования и расчеты, обосновывающие льготную ставку в 2 %. Проект «Дальневосточной ипотеки» обсудили на Межрегиональной конференции руководителей профильных министерств и департаментов субъектов ДФО.

«На реализацию программы и обеспечение льготной ставки ипотечного кредитования правительством России будут направлены средства в объеме около 14,7 миллиарда рублей, а общая сумма кредитов составит до 450 миллиарда рублей. Если отталкиваться от средней стоимости жилья в Дальневосточном федеральном округе, то в программе сможет принять участие около 140 тысяч получателей дальневосточных гектаров и молодых семей», – рассказал генеральный директор АРЧК Сергей Ховрат.

По его словам, сейчас в среднем по Дальнему Востоку ипотечные кредиты предоставляются под процентную ставку в 9,1 %. При стоимости домокомплекта около 3,5 миллиона рублей, если брать ипотеку по этой ставке, то в течение 20 лет стоимость дома удваивается. Согласно проекту «Дальневосточной ипотеки», можно будет получить кредит размером до 6 миллионов рублей на срок до 20 лет. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20 %. Эти параметры выведены, учитывая средний доход получателей дальневосточных гектаров, а также молодых семей, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Новый механизм поддержки дальневосточников – ипотеку под 2% – предложил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на заседании президиума Государственного Совета РФ, которое состоялось на полях ВЭФ 4 сентября.

«Мы ставим задачу по улучшению жилищных условий молодых семей – потому что именно они – настоящее и будущее Дальнего Востока. Один из механизмов – это ипотека под 2 % годовых. Помимо молодых семей мы рассматриваем и категорию участников программы "Дальневосточный гектар", которые хотят построить собственное жильё на земле», – заявил министр в своем выступлении.

Владимир Путин эту инициативу поддержал на пленарном заседании Восточного экономического форума 5 сентября. «Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2 % годовых», – резюмировал глава государства.

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#Дальний Восток #финансы

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Комментарии
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  • Муромов

    Муромов
    51 минута назад

    и где взять деньги на первоначальный взнос?идиотизм а не программа

  • DimonS

    DimonS
    47 минут назад

    Да у молодой семьи всегда миллион в загашнике имеется.

  • КП

    КП
    44 минуты назад

    Муромов

    и где взять деньги на первоначальный взнос?идиотизм а не программа



    Ну как, взять кредит на первоначальный взнос, потом взять ипотеку, а потом уехать в турпоездку по жарким странам лет на 50...

  • V.M.

    V.M.
    16 минут назад



    вноса для ипотеки



    ?, ..

  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 минуты назад

    Предлагаю ещё условие ввести для получателей ипотеки под 2%: группа крови четвертая отрицательная, рост не выше 150 для женщин, не ниже 190 для мужчин, цвет глаз:голубой, а лучше вообще лиловый. Вес опять же, не более 45 кг для женщин, не более 70 кг для мужчин.

    В общем то есть ещё очень много параметров, с помощью которых ипотеку под 2% можно сделать мегадоступной.

    Да и вообще, что это за цифра такая 20%? Да вводите 80% свои, 20% ипотечные.

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