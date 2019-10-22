Разбойное нападение на офис стоило благовещенцу трех лет колонии

В Благовещенске произошло разбойное нападение на офис. Угрожая сотруднице ножом, налетчик заставил ее позвонить руководству, чтобы отдать ему деньги. Суд признал злодея виновным и назначил ему три года колонии общего режима.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в июне текущего года горожанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прошел в помещение офиса и после непродолжительной беседы с сотрудницей достал нож и, угрожая, потребовал передать ему деньги.

Девушка сказала, что денег в офисе нет. Тогда налетчик заставил ее позвонить руководству. Перепуганная сотрудница позвонила начальнице и рассказала о том, что творится в офисе. Услышав по телефону требования и угрозы, начальница сказала отдать грабителю все деньги. Он получил 12 250 рублей и скрылся с места происшествия.

На суде обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, стали полное признание вины и раскаяние в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию преступления; активное способствование розыску имущества, добытого в результате преступления; частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления. Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не установил.

В итоге мужчина был признан виновным в совершении разбоя. Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В пользу общества с ограниченной ответственностью с осужденного предстоит взыскать еще 4 856 рублей 70 копеек. Остальное он уже вернул.