Амурские школьники побывали на самой масштабной стройке России

На самой масштабной стройке России – Амурском ГПЗ – побывали 28 учащихся школы № 6 города Свободного. В рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов» старшеклассников познакомили с работой предприятия, дали советы по приобретению востребованных на заводе специальностей, поделились основами деловой этики.

В ходе экскурсии школьники также смогли посмотреть фильм об Амурском ГПЗ, получить информацию о социально-образовательных программах ПАО «Газпром». Результативность акции подтвердили данные анкет, которые старшеклассники заполнили после экскурсии.

​«Экскурсовод заинтересовал меня, теперь я хочу добиться цели – работать на этом заводе», – написал в анкете один из учащихся.

​Десятикласснице Анастасии Тафинцевой экскурсия помогла утвердиться в выборе будущей профессии, востребованной на Амурском ГПЗ: «Благодаря своему учителю я люблю химию, хочу связать профессию с данным направлением. Сегодня после экскурсии я поняла, что хочу работать именно на Амурском ГПЗ. Современное предприятие – это рабочие места для молодежи, перспективы развития для всего нашего города».​ ​

​«Активное участие в акции принимает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, которое предоставило тесты, разработанные в МГУ с учетом образовательных и личностных наклонностей старшеклассников. Эта работа ведется регулярно и уже приносит свои плоды. У нас есть примеры, когда ребята из Амурской области, отучившись по договору целевого обучения, возвращаются в регион и становятся молодыми специалистами Амурского ГПЗ», – отметила заместитель начальника отдела по подбору персонала ООО «Газпром переработка Благовещенск» Елена Чудакова.