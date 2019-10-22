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22октября
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сегодня, 10:07 1

Бывшую жену Цеповяза будут судить за вымогательство

Бывшую жену Цеповяза будут судить за вымогательство
Фото: kuban.kp.ru

Бывшая жена Вячеслава Цеповяза пойдет под суд. Ее обвиняют в вымогательстве. Наталье Стришней может грозить штраф либо лишение свободы. В настоящее время женщина находится в СИЗО Ростова-на-Дону.

48-летнюю Наталью Стришнюю задержали в конце июня. Рано утром к ней в дом ворвались силовики и надели на владелицу ОПХ «Слава Кубани» наручники. По версии следствия, Стришняя вместе со своим братом Иваном еще в 2010 году вымогали у кущевского бизнесмена Александра Исюка 77 миллионов рублей.

Заявление на бывшую жену Вячеслава Цеповяза – который, как сообщало ИА «Амур.инфо», питался крабами в амурской колонии – написал сам предприниматель. Правда, сделал это только спустя девять лет после предполагаемого факта вымогательства. Как сообщает «Комсомольская правда – Кубань», все это время Александр Исюк боялся сообщать об этом в правоохранительные структуры.

Чтобы Наталья Стришняя и ее брат Иван не оказывали давление на потерпевшего и не сбежали за границу, брата с сестрой отправили под арест. Недавно Железнодорожный суд Ростова-на-Дону в очередной раз продлили им срок ареста еще на полгода.

Тем временем следователи ростовской полиции закончили расследование этого дела. «Расследование дела завершено, мы передали его в прокуратуру, а уже оттуда оно ушло в суд, – сообщил "КП – Кубань" начальник главного следственного управления, заместитель начальника ГУ МВД России по Ростовской области Михаил Зеленский. – У Стришней было время, чтобы ознакомиться со всеми томами дела, она это сделала и подписала. Только после этого оно было передано гособвинителю».

Дата заседания еще не назначена, дело только получили в Ростовском областном суде – там и будут судить бывшую жену Вячеслава Цеповяза за вымогательство.

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#закон #криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    состряпали....

    много голов полетело с историей об этих крабах,а виновата в кипише Стришня

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