Бывшую жену Цеповяза будут судить за вымогательство

Бывшая жена Вячеслава Цеповяза пойдет под суд. Ее обвиняют в вымогательстве. Наталье Стришней может грозить штраф либо лишение свободы. В настоящее время женщина находится в СИЗО Ростова-на-Дону.

48-летнюю Наталью Стришнюю задержали в конце июня. Рано утром к ней в дом ворвались силовики и надели на владелицу ОПХ «Слава Кубани» наручники. По версии следствия, Стришняя вместе со своим братом Иваном еще в 2010 году вымогали у кущевского бизнесмена Александра Исюка 77 миллионов рублей.

Заявление на бывшую жену Вячеслава Цеповяза – который, как сообщало ИА «Амур.инфо», питался крабами в амурской колонии – написал сам предприниматель. Правда, сделал это только спустя девять лет после предполагаемого факта вымогательства. Как сообщает «Комсомольская правда – Кубань», все это время Александр Исюк боялся сообщать об этом в правоохранительные структуры.

Чтобы Наталья Стришняя и ее брат Иван не оказывали давление на потерпевшего и не сбежали за границу, брата с сестрой отправили под арест. Недавно Железнодорожный суд Ростова-на-Дону в очередной раз продлили им срок ареста еще на полгода.

Тем временем следователи ростовской полиции закончили расследование этого дела. «Расследование дела завершено, мы передали его в прокуратуру, а уже оттуда оно ушло в суд, – сообщил "КП – Кубань" начальник главного следственного управления, заместитель начальника ГУ МВД России по Ростовской области Михаил Зеленский. – У Стришней было время, чтобы ознакомиться со всеми томами дела, она это сделала и подписала. Только после этого оно было передано гособвинителю».

Дата заседания еще не назначена, дело только получили в Ростовском областном суде – там и будут судить бывшую жену Вячеслава Цеповяза за вымогательство.