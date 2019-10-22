Россиянам запретят выкидывать батарейки: обзор прессы

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Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

В «Амурской правде» пишут о том, что жители Астрахановки пожаловались в ОНФ на холодные батареи. Рассказывали, что отопительный сезон начался, а в домах так холодно, что приходится ходить в теплой одежде. Прочитав материал, я понял, что в ОНФ работают самые лучшие сантехники-жилкомхозники – только они смогут решить проблему.

Пытаясь понять, почему этот вопрос не могут решить обычные, специально для этого созданные городские службы, переключился на чтение заметки о том, что мэр Свободного предложил запретить продажу жевательного табака. Из чего сделал вывод, что за пределами города его можно покупать свободно. Ну и свободно жевать.

Также в номере

Еще прочтите материал о спектакле Амурского театра кукол – на суд зрителей была представлена постановка лермонтовского «Мцыри». Пересказывать не буду, лучше смотреть, отмечу лишь, что кукольный театр последнее время будто переживает второе рождение, его работы вызывают жаркое обсуждение. Так что, изучите репертуар, расписание – и вперед!

Что еще для себя (и для вас) я отметил в газете. Еще о том, что французы откроют в так называемом Доме на набережной отель (должно же у нас быть что-то не китайское) и о том, что в Благовещенске трудился пекарь-ближнезарубежец-исламист-терроризма пропагандист. Ближайшие два года пропагандировать будет в тюрьме.

Напишут же такое

«Российская газета». Здесь о том, что гости Рима отныне будут платить за посещение туалета в ресторанах. И это не жалкие копейки, а полноценные евро от 10 и выше. Так и в ресторан не захочешь: выпьешь на рубль, а… В общем, это информация для путешествующих.

Но бог с ними, с туалетами, в конце концов углы зданий никто не отменял. А вот другая информация – о том, что Минприроды собирается запретить выкидывать аккумуляторы и батарейки вместе с другими твердыми отходами, – действительно актуальна. Ведомственный приказ предлагает запретить батарейки смешивать с другим мусором и выбрасывать в специальные контейнеры, либо отдавать на переработку. А также; установить условия хранения и утилизации этих отходов.

Вот вы что делаете с севшими батарейками? То же, что и все. А теперь это делать будет нельзя. Иначе – штраф! И о мусоре сейчас расскажу более подробно.

Также в номере

Так вот, о мусоре. В большом, полностраничном материале под заголовком «Грязное дело» прочтите о том, как мусоросжигательный завод стал одной из главных достопримечательностей города. На его крыше разбит зеленый сад, фильтры, улавливающие вредные примеси – это золотые шары и купола, само здание расписано яркими красками и привлекает взгляды, на вершине трубы гнездятся настоящие дикие птицы – а в нечистом месте они этого делать не будут. Ну и т.д. Но это внешняя сторона. А вообще, завод отапливает треть города, горячей водой обеспечивается более 60 тысяч квартир. Всю статью просто нет возможности пересказать. А если у вас возникнет вопрос, что это за город, скрывать не буду – это Вена.

На посошок

Напоследок – «Комсомольская правда». Здесь рассказывается о ельцинских министрах, сбежавших на Запад и оттуда ругающих Россию. Здесь и министр иностранных дел Козырев, здесь и первый замминистра финансов Вавилов, здесь и председатель госкомитета по имуществу Кох… Но бог с ними, ныне бывшими. Мне было бы интереснее узнать, о ком будем читать лет через двадцать. Впрочем, несложно сделать прогноз.

И еще: аналитики провели исследование – кого россияне хотят видеть во главе страны с оглядкой на киногероев. Знаете, кто на первом месте? Штирлиц! А и то: умный, красивый, обаятельный, на немецком без словаря чешет, без жены опять же. Читал я заметку об этом, и думал: не спец ли заказ на подобный вывод.