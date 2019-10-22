Супруги из Благовещенска осуждены за контрабанду средства для похудения

Благовещенский городской суд вынес приговор супругам. Их признали виновными по двум статьям Уголовного кодекса – за пересылку сильнодействующих веществ и приготовление к их сбыту. Семейная пара решила организовать бизнес по продаже средства для похудения.

Как было установлено в ходе судебного заседания, супруги из Благовещенска решили заняться бизнесом – продавать в Амурской области средства для похудения. Препарат содержит сильнодействующее вещество – сибутрамин.

Предприимчивые горожане заказали это вещество в Китае, купили пустые желатиновые капсулы, прибор для их заполнения, весы, пакеты и коробки для расфасовки. Производство остановили сотрудники правоохранительных органов.

Суд признал супругов виновными в совершении преступлений и назначил каждому наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.