Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:39 0

Супруги из Благовещенска осуждены за контрабанду средства для похудения

Супруги из Благовещенска осуждены за контрабанду средства для похудения
Фото: pixabay.com

Благовещенский городской суд вынес приговор супругам. Их признали виновными по двум статьям Уголовного кодекса – за пересылку сильнодействующих веществ и приготовление к их сбыту. Семейная пара решила организовать бизнес по продаже средства для похудения.

Как было установлено в ходе судебного заседания, супруги из Благовещенска решили заняться бизнесом – продавать в Амурской области средства для похудения. Препарат содержит сильнодействующее вещество – сибутрамин.

Предприимчивые горожане заказали это вещество в Китае, купили пустые желатиновые капсулы, прибор для их заполнения, весы, пакеты и коробки для расфасовки. Производство остановили сотрудники правоохранительных органов.

Суд признал супругов виновными в совершении преступлений и назначил каждому наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Просмотров всего: 528

#Китай #криминал #происшествия #суды

распечатать


Происшествия

Разбойное нападение на офис стоило благовещенцу трех лет колонии

сегодня, 10:44
Происшествия 1

Бывшую жену Цеповяза будут судить за вымогательство
Происшествия

В Благовещенске ищут мужчину, пропавшего еще в середине августа
Экономика

Китай впервые в истории обогнал США по числу богачей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь