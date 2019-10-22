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22октября
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сегодня, 09:36 0

В Благовещенске ищут мужчину, пропавшего еще в середине августа

В Благовещенске ищут мужчину, пропавшего еще в середине августа

В Благовещенске разыскивают Евгения Марковина 1980 года рождения. 15 августа 2019 года он ушел в гости в районе 5-й стройки и не вернулся.

Рост мужчины 180 сантиметров, глаза голубые, волосы светло-русые. Был одет в черное трико, темную олимпийку, кроссовки темно-синие или темно-серые.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить по телефонам: 8-914-584-71-10, 8-914-046-35-44, 8-914-606-28-40.

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#происшествия

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