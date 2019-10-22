Китай впервые в истории обогнал США по числу богачей

Среди 10 % самых богатых жителей мира впервые оказалось больше китайцев, чем американцев. Об этом говорится в ежегодном исследовании швейцарского банка Credit Suisse.

В Китае, по подсчетам экспертов Credit Suisse, к этой категории можно отнести 100 миллионов человек, а в США – 99 миллионов, сообщает «Медуза».

При этом по числу миллионеров США по-прежнему значительно опережает Китай. В США около 18,6 миллиона человек владеют состоянием от 1 миллиона долларов, а в Китае таких 4,4 миллиона. Всего в мире, по подсчетам Credit Suisse, состояниями более 1 миллиона долларов владели 46,8 миллиона человек – менее 1 % взрослого населения Земли.

2,8 миллиарда взрослых жителей Земли (56,6 % населения), по подсчетам Credit Suisse, располагают состоянием менее 10 тысяч долларов США. Суммарно на эту категорию приходится лишь 1,8 % мирового богатства.

Суммарное состояние миллионеров и миллиардеров оценивается в 158,3 триллиона долларов, что соответствует 44 % всего мирового богатства.