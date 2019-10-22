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22октября
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сегодня, 09:11 0

Василий Орлов и глава «Роскосмоса» подписали соглашение о сотрудничестве

Василий Орлов и глава «Роскосмоса» подписали соглашение о сотрудничестве
Фото: Правительство Амурской области

Глава Приамурья Василий Орлов и руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Москве подписали соглашение о сотрудничестве между Амурской областью и госкорпорацией. Предметом этого соглашения является сотрудничество в целях социально-экономического и инновационного развития Приамурья, повышения уровня и качества жизни населения.

В частности, это использование результатов космической деятельности, сохранение и развитие высокотехнологичных производств, научного, технического и кадрового потенциала организаций «Роскосмоса» на территории Амурской области, популяризация космической деятельности, повышение престижа и сохранение наследия отечественной космонавтики.

Соглашение предполагает возможность сотрудничества по многим направлениям, таким как создание промышленных кластеров и технопарков, центров молодежного инновационного творчества, взаимодействие с образовательными организациями и учреждениями науки, использование информации, принимаемой с отечественных космических комплексов и системы ГЛОНАСС. Планируется модернизация и создание новых высокопроизводительных рабочих мест, развитие системы подготовки кадров, участие госкорпорации «Роскосмос» в реализуемых в области национальных и региональных программах.

«В этом соглашении я хотел бы акцентировать внимание на двух моментах. Во-первых, это развитие социальной инфраструктуры и системы образования, в том числе школьного и вузовского. Второй важный момент заключается в том, что минприроды Амурской области уже заключило соглашение с госкорпорацией "Роскосмос", есть реальное плоды работы – мы получаем информацию о загрязнении тех или иных рек. Это позволяет более эффективно бороться с нелегальной золотодобычей. Мы видим хорошие перспективы в этом вопросе. Рассчитываю на плодотворное сотрудничество с "Роскосмосом"», – отметил губернатор.

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#областная власть

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