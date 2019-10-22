На севере Амурской области – снег: прогноз погоды на 22 октября

Фото: Амур.инфо

22 октября в центральных и южных районах Амурской области переменно облачно, без осадков. В северных – облачно, с прояснениями, местами снег, мокрый снег. Ветер дует с северо-запада со скоростью 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха в центральных и южных районах – плюс 6...11, в северных – плюс 1...6. В Благовещенске осадков не ожидается. Скорость северо-западного ветра составляет 7-12 метров в секунду. Уличные термометры покажут 9...11 градусов выше нуля.

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Нина Гвоздкова