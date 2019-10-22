Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:05 0

На севере Амурской области – снег: прогноз погоды на 22 октября

На севере Амурской области – снег: прогноз погоды на 22 октября
Фото: Амур.инфо

22 октября в центральных и южных районах Амурской области переменно облачно, без осадков. В северных – облачно, с прояснениями, местами снег, мокрый снег. Ветер дует с северо-запада со скоростью 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха в центральных и южных районах – плюс 6...11, в северных – плюс 1...6.

В Благовещенске осадков не ожидается. Скорость северо-западного ветра составляет 7-12 метров в секунду. Уличные термометры покажут 9...11 градусов выше нуля.

Просмотров всего: 198

#погода

распечатать


Общество

Местами снег: прогноз погоды в Амурской области на 22 октября
Общество

В Амурской области разгулялся ветер: прогноз погоды на 21 октября
Происшествия

МЧС предупреждает об усилении ветра и опасности палов в Амурской области
Общество 1

Дождь и снег: прогноз погоды в Приамурье на 21 октября

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь