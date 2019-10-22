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22октября
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На окраинах Благовещенска зафиксировано 10 палов

На окраинах Благовещенска зафиксировано 10 палов
Фото: pixabay.com

На территории городского округа Благовещенск с начала особого противопожарного режима ликвидировано 10 палов сухой растительности. Как отмечают спасатели, в большинстве случаев возгорания происходят по вине человека.

Управление по делам ГОЧС города Благовещенска напоминает, что на территории городского округа действует особый противопожарный режим. Для предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением пожаров, ежедневно окрестности города Благовещенска обследуют патрульно-контрольные и патрульно-маневренные группы. В них входят спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС города Благовещенска, представители отдела надзорной деятельности управления надзорной деятельности амурского управления МЧС и городские полицейские.

Благовещенцев просят выполнять требования пожарной безопасности. Запрещается: разводить костры, бросать горящие спички, окурки, использовать пиротехнические изделия, выжигать траву и стерню на полях, посещать леса.

Нарушителям грозят штрафы: гражданам до 5 000 рублей, должностным лицам – до 40 000 рублей, юридическим лицам – до 500 000 рублей.

При обнаружении возгорания, задымления в лесу необходимо сообщить по номеру: 101, 112. Старший оперативный дежурный ЕДДС управления по делам ГОЧС города Благовещенска: 202-112.

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#пожары

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