Гороскоп 22 октября: Козероги суетливы, Рыбы проявят инициативу, а Раков ждут сюрпризы

Восход Солнца: 07:02

Заход Солнца: 17:26

Солнце в Весах.

Овен. Это день вселенской гармонии, покоя и правильного хода событий. Вас целиком поглотит вдохновение, и не советуем ему сопротивляться. Вполне вероятно, что Вы остынете к работе и почувствуете разочарование буквально во всех коммерческих начинаниях. Такое положение может усложнить ваши дела. Однако не все так плохо, как вам может показаться.

Телец. Этот день обещает значительно изменить вашу жизнь. Приготовьтесь к переменам. Осмотрительно относитесь к любым коллективным действиям. Не полагайтесь на чужое мнение – оно ошибочно. Постарайтесь принимать решения самостоятельно. Во второй половине дня существует вероятность, что вам придется решать домашние или личные проблемы.

Близнецы. Этот день откроет перед вами широкие возможности для активности в сфере профессиональной деятельности, творчества и самовыражения. Вас будут отличать уравновешенность, дружелюбие, сострадание и умение следовать общепринятым нормам. Смело беритесь за любое дело, так как везде вы сможете преуспеть и добиться успехов.

Рак. Сегодня главное ничего не перепутать и правильно расставить приоритеты. Сосредоточьтесь на главном, и Раки легко справятся с любой проблемой. День обещает стать благоприятным для дальнейшей деятельности. Полезны групповые занятия, общение с друзьями. Не исключено, что Вас ожидают приятные сюрпризы и новое знакомство. Звезды предсказывают изменения в личной жизни.

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Лев. Крайне неблагоприятный во всех отношениях день. Избегайте дальних прогулок, путешествий. Возможно столкновение с грубостью, хамским отношением. Уединение, общение с близкими людьми помогут снизить отрицательные тенденции дня.

Дева. Благоприятный день для самоутверждения. Представители творческих профессий смогут реализовать свои планы. Благоприятны деловые и творческие встречи, прием гостей. Вероятна поддержка от вышестоящих организаций. В этот день нужно дарить людям радость, раздавать долги, очищать дом. Вы можете доставить много приятных минут своим близким людям. Научитесь радоваться тому, что преподносит жизнь.

Весы. День включения космической энергии любви. Хорошо проявлять милость: дарить подарки, выполнять просьбы. Приготовьтесь услышать неожиданную новость. День благоприятен для поездок, путешествий, приема гостей. Активный отдых, общение с близкими людьми позволят Весам восстановить душевное равновесие.

Скорпион. День отмечен ощущением внутренней свободы, желанием смены обстановки и образа жизни. Скорпионы могут ощутить вкус к экстравагантным выходкам, неразумным тратам денег. Рекомендуется сократить ненужные траты до минимума и, пока не поздно, образумиться. В противном случае Вы можете утратить деловую активность и окажетесь в кризисной ситуации.

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Стрелец. Увлеченный и продолжительный труд – вот символ сегодняшних забот. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях. Они будут не очень сложными и в то же время прибыльными. Сегодня вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Звезды не рекомендуют также пока менять место работы из-за небольших временных трудностей, которые, возможно, возникли на вашем пути. Вскоре все будет хорошо. Ваши настойчивость и благоразумие удивят всех, даже врагов.

Козерог. Этот день символизирует внутреннюю свободу. Он удачен для любой работы и совершенствования. Успех будет сопутствовать наиболее спокойным Козерогам, умеющим приспосабливаться к любым условиям жизни, сдерживать свои эмоции, желания и поступки. Но прежде всего постарайтесь освободиться от зависимости. В первой половине дня успеху в делах может помешать излишняя суетливость, во второй – апатия и лень.

Водолей. Вероятно, что сегодня проявятся неудачи в финансовой сфере, если строительство Вами воздушных замков заслонит реальное положение дел. Вы слишком оптимистично оцениваете ситуацию. На самом деле от Вас требуется осторожность и взвешенность.

Рыбы. Противоречивый день. Жизненный потенциал на высоком уровне, возрастают сексуальная потенция, интуиция, однако неожиданное препятствие, связанное с кознями недругов, или плохое известие может негативно сказаться на достижении поставленных целей. В делах руководствуйтесь здравым смыслом и практическим опытом. Это позволит добиться успеха. Ищите способы укрепления собственных позиций, проявляйте инициативу и настойчивость.

Астролог: Вальдемар Небоходцев