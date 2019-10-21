На деньги от продажи зданий бывшей горбольницы отремонтируют 5 поликлиник Приамурья

В Приамурье на средства, вырученные от продажи зданий бывшей третьей городской больницы Благовещенска отремонтируют пять детских поликлиник региона. Министерство здравоохранения региона уже готовит ПСД на ремонт лечебных учреждений в Райчихинске, Тынде, Константиновке, Зее и Свободном.

Как ранее сообщало Амур.инфо, комплекс зданий, расположенных в Благовещенске по адресу: переулок Уралова, 1, продан за 264 миллиона рублей. Конкурс в электронной форме состоялся 17 октября, победителем признано общество с ограниченной ответственностью «Строймагнат Премиум».

Среди объектов есть памятник архитектуры – здание 1911 года постройки, в котором в начале ХХ века находилась больница общины сестер милосердия Красного креста.

По условиям конкурса победитель обязан осуществить проведение работ по сохранению этого здания. Например, в течение года разработать проект реставрации и приспособления к современному использованию объекта культурного наследия, а также в течение 3 лет отреставрировать историческое здание с привлечением лицензированных проектных и подрядных организаций.

Контроль за исполнением условий конкурса будет осуществлять правительство Приамурья и специально созданная комиссия один раз в год в течение трех лет. Содержать и сохранять памятник культурного наследия собственник обязан по закону в течение всего времени владения зданием.

Как сообщает областное правительство, комплекс зданий бывшей третьей городской больницы не использовался с 2015 года. На содержание пустующих зданий из бюджета области выделялось около 10 миллионов рублей ежегодно.