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21октября
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Утром на «Эхе Москвы в Благовещенке» поговорят о «Космофесте» и «Amur cosmo star»

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенке» поговорят о «Космофесте» и «Amur cosmo star»

Утром 22 октября в эфире «Эха Москвы в Благовещенске расскажут, как прошли пятый Всероссийский молодежный космический фестиваль «Космофест Восточный» и первый дальневосточный чемпионат «Amur cosmo star» . Гости программы – менеджер проектного офиса АмГУ Анна Серова и директор общеобразовательного лицея АмГУ Виктория Еремина.

Проведут утренний эфир Нино Кохреидзе-Бушуева и Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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