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21октября
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сегодня, 20:36 1

«Забывчивым» охотникам на фазанов придется заплатить штраф

«Забывчивым» охотникам на фазанов придется заплатить штраф
Фото: pixabay.com

За неделю в южных районах Приамурья сотрудники областного охотуправления выявили 34 нарушения природоохранного законодательства. В большинстве случаев штрафы придется заплатить охотникам, получившим разрешения на фазана. Амурчане часто «забывают» отметить в разрешениях всех добытых птиц.

Это наиболее распространенное нарушение среди амурских охотников. Они рассчитывают на одно разрешение несколько раз съездить на охоту и добыть несколько особей. Штраф за «забывчивость» составляет до 4 тысяч рублей.

Кроме того, два охотника, проигнорировав запрет, добыли самок фазана. На территории региона, согласно пункту 2.18 постановления губернатора от 20 августа 2012 года охотиться разрешено только на самцов фазана, сообщает пресс-служба амурского охотуправления.

Охота на фазанов, а также на ряд копытных и пушных зверей и волка открылась 15 октября. В связи с этим число охотников, выехавших за последнюю неделю с оружием за город, заметно выросло.

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#животные #закон

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    28 минут назад

    Кто бы их у меня на даче перестрелял. Всю картошку разрыли поклевали...

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