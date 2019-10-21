Необходимость повышения взноса на капремонт объяснили финансовой неустойчивостью Фонда капремонта

На заседании комитета по экономике и собственности области амурского заксобрания обсудили изменения в закон о капремонте. С 1 января 2020 года в Приамурье планируется увеличить плату за капитальный ремонт жилья на 40 копеек. С инициативой увеличить минимальный размер взноса к региональному правительству и депутатам амурского парламента обратился областной Фонд капремонта. Свою позицию организация аргументирует финансовой неустойчивостью фонда.

Как ранее сообщало Амур.инфо, минимальный размер взноса составит 8,3 рубля в месяц за квадратный метр общей площади жилого помещения. На данный момент амурчане платят 7,9 рубля за «квадрат».

По словам представителей Фонда, при ныне существующем тарифе обеспеченность программы капремонта в Приамурье составляет около 30 %.

«По законодательству содержание и ремонт своего жилья – бремя собственников имущества многоквартирных домов. Региональный оператор призван им в этом деле помогать. Считаем, что с 1 января 2020 года ежемесячный платеж необходимо повышать до 8,3 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения», – обозначили свою позицию присутствующие на комитете представители Фонда капитального ремонта.

Вопрос вызвал оживленную дискуссию. Депутаты высказали мнения как «против», так и «за», сообщается на сайте заксобрания.

«Мне часто задают вопрос: зачем я буду платить за капремонт, когда он у меня по программе стоит на 2028 год, а в доме я собираюсь жить до 2026 года? Я людям говорю: вот вы живете до 2026 года, потом переезжаете в другой регион, и когда будете продавать имущество, встаньте на место покупателя: в каком из двух домов он купит квартиру – в том, где в ближайшем будущем обновят крышу, заменят инженерные сети, или в том, где капремонт даже не предвидится, потому что жильцы посчитали ненужным за него платить? Мое субъективное мнение: делая этот небольшой ежемесячный взнос, люди повышают качество своего жилья и цену своего имущества», – рассказал депутат заксобрания Сергей Приходько.

Он же озвучил еще одно преимущество оплаты ремонта общедомового имущества, которое в будущем положительно отразится на бюджете собственников. «Ремонт внутренних инженерных сетей нацелен на энергосбережение, что выгодно, так как собственники платят по приборам учета. То есть сейчас заплатил 8,3 рубля за квадратный метр за ремонт общедомового имущества, а в итоге в перспективе, например, за тепло надо будет платить намного меньше», – добавил депутат.

Окончательное решение об изменении тарифа или оставлении его на прежнем уровне будет принято 25 октября на заседании законодательного собрания.