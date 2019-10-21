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21октября
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Необходимость повышения взноса на капремонт объяснили финансовой неустойчивостью Фонда капремонта

Необходимость повышения взноса на капремонт объяснили финансовой неустойчивостью Фонда капремонта
Фото: pixabay.com

На заседании комитета по экономике и собственности области амурского заксобрания обсудили изменения в закон о капремонте. С 1 января 2020 года в Приамурье планируется увеличить плату за капитальный ремонт жилья на 40 копеек. С инициативой увеличить минимальный размер взноса к региональному правительству и депутатам амурского парламента обратился областной Фонд капремонта. Свою позицию организация аргументирует финансовой неустойчивостью фонда.

Как ранее сообщало Амур.инфо, минимальный размер взноса составит 8,3 рубля в месяц за квадратный метр общей площади жилого помещения. На данный момент амурчане платят 7,9 рубля за «квадрат».

По словам представителей Фонда, при ныне существующем тарифе обеспеченность программы капремонта в Приамурье составляет около 30 %.

«По законодательству содержание и ремонт своего жилья – бремя собственников имущества многоквартирных домов. Региональный оператор призван им в этом деле помогать. Считаем, что с 1 января 2020 года ежемесячный платеж необходимо повышать до 8,3 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения», – обозначили свою позицию присутствующие на комитете представители Фонда капитального ремонта.

Вопрос вызвал оживленную дискуссию. Депутаты высказали мнения как «против», так и «за», сообщается на сайте заксобрания.

«Мне часто задают вопрос: зачем я буду платить за капремонт, когда он у меня по программе стоит на 2028 год, а в доме я собираюсь жить до 2026 года? Я людям говорю: вот вы живете до 2026 года, потом переезжаете в другой регион, и когда будете продавать имущество, встаньте на место покупателя: в каком из двух домов он купит квартиру – в том, где в ближайшем будущем обновят крышу, заменят инженерные сети, или в том, где капремонт даже не предвидится, потому что жильцы посчитали ненужным за него платить? Мое субъективное мнение: делая этот небольшой ежемесячный взнос, люди повышают качество своего жилья и цену своего имущества», – рассказал депутат заксобрания Сергей Приходько.

Он же озвучил еще одно преимущество оплаты ремонта общедомового имущества, которое в будущем положительно отразится на бюджете собственников. «Ремонт внутренних инженерных сетей нацелен на энергосбережение, что выгодно, так как собственники платят по приборам учета. То есть сейчас заплатил 8,3 рубля за квадратный метр за ремонт общедомового имущества, а в итоге в перспективе, например, за тепло надо будет платить намного меньше», – добавил депутат.

Окончательное решение об изменении тарифа или оставлении его на прежнем уровне будет принято 25 октября на заседании законодательного собрания.

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#ЖКХ #заксобрание #финансы

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Комментарии
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  • grod

    grod
    1 час назад

    мы все платим налог за собственное жилье...какого вообще х..мы должны платить этот налог на капремонт ? особенно жильцы новых домов...удивляюсь наглости государства

  • Petta

    Petta
    1 час назад

    Может сначала пусть освоят, что насобирали. И расскажут какая зарплата.

  • ay

    ay
    51 минута назад

    Хорошая зарплата. Директор вряд ли бедствует. Руководители работ подрядчиков - тоже. В прошлые годы, несмотря на то что платят в Фонд не все - были избытки бабла на счетах, а щас фин.неустойчивость обнаружили. А шо с ним сделается? С Фондом-то? Шлёпнется чтоле? В тартарары?

  • Kniga

    Kniga
    29 минут назад

    Фонд это некоммерческая организация, что значит финансово неустойчивость? В прошлом были одни только новости, что фонд как.ремонта "освоил" только 40%, потом 60% средств, т.е. 40% еще осталось. По-моему обоснование притянуто за уши.

  • zeya28

    zeya28
    24 минуты назад

    Если можно, поподробнее объясните, каким образом новый тариф обеспечит "финансовую устойчивость упомянутого фонда".

  • invv

    invv
    23 минуты назад

    Не очень давно была новость о том, что на счетах фонда скопилось очень нехилое количество денег, даже директора сняли, а теперь вдруг фонд - финансово неустойчив. Неужели все эти деньги уже "освоили". Ну и аппетиты у них (у нового руководства).

  • ay

    ay
    8 минут назад

    invvНе очень давно была новость о том, что на счетах фонда скопилось очень нехилое количество денег, даже директора сняли, а теперь вдруг фонд - финансово неустойчив. Неужели все эти деньги уже "освоили". Ну и аппетиты у них (у нового руководства).


    А какие у их аппетиты? Мерсы с Бентляме штоле обожают? Да не. Быть того не может.

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