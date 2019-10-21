Врач-нарколог: наркоманами все чаще становятся преуспевающие в жизни люди

В Амурском наркологическом диспансере на учете стоит около 4 000 наркоманов. Это те, кто обратился за помощью добровольно, или кого лечат принудительно по решению суда. По словам главного врача наркодиспансера Лидии Рыбальченко, в последнее время появляется много видов новых синтетических наркотиков. Они намного страшнее и опаснее, чем те, которые употреблялись раньше. И вызывают более серьезные осложнения.

К тому же портрет среднестатистического наркомана тоже меняется. «Того наркомана, которого мы видели 5 лет назад, уже почти нет, такие наркоманы уходят в историю. Появляется новый вид пациентов, которые употребляют наркотики. Это люди самодостаточные, достигшие чего-то. Для них это поиск новых ощущений. Здесь без помощи врача практически невозможно выкарабкаться. Потому что самому себе объяснить сложно, почему ты подсел на это», – объясняет Лидия Борисовна.

В программе «Простые вопросы», посвященной проблемам наркомании, речь зашла и о новом увлечении подростков – снюсе. К каким последствиям может привести регулярное жевание снюса, чем он опасен и как распознать, употребляет ли ребенок сухой табак, об этом рассказала Лидия Рыбальченко и пояснила, как можно получить консультацию.

«Мы работаем по субботам, это очень удобное время. Можно подойти, анонимно проконсультироваться. Можно с ребенком. Но ребенок должен быть обязательно с родителем, мы детей самостоятельно принимать не можем, закон нам запрещает это делать. Родителю можно и самому прийти, без ребенка. Объяснить симптомы, спросить, на что обратить внимание. Все бесплатно – и консультация, и обследование», – рассказала Лидия Рыбальченко.