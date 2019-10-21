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21октября
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Мэрия отреагировала на сообщение о несанкционированной свалке в Моховой Пади

Мэрия отреагировала на сообщение о несанкционированной свалке в Моховой Пади
Фото: Администрация Благовещенска

Один из жителей Благовещенска пожаловался на несанкционированный сброс строительного мусора в Моховой Пади в районе озера Песчанка. Заявление с указанием марки и номера транспортного средства нарушителя поступило на сайт администрации города Благовещенска.

По факту обращения был проведен осмотр подъездных путей к озеру Песчанка, установлен факт размещения несанкционированной свалки отходов, в том числе наличие мешков со строительным мусором. В настоящее время проводятся административно-процессуальные мероприятия по установлению личности владельца автотранспорта и привлечению его к установленной законом ответственности.

В администрации Благовещенска сообщают: если виновник впервые совершил данное правонарушение, то сумма штрафа составит от 500 до 3 000 рублей, если же подобные действия уже были, то штраф вырастет и будет варьироваться от 3 000 до 5 000 рублей.

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#мусор #мэрия

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