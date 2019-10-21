За неделю в Приамурье автоинспекторы пресекли более 3 000 нарушений ПДД

За минувшую неделю на территории Амурской области пресечено 3 338 нарушений ПДД. Из них в 113 случаях водители управляли транспортом в состоянии опьянения, 322 водителя превысили скорость, 88 пешеходов пренебрегли соблюдением ПДД. Больше 20 автомобилистов нарушили правила перевозки детей.

Кроме того, 17 водителей привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством с тонированными стеклами. В Приамурье автоинспекторы зарегистрировали 29 ДТП, в которых 2 человека погибли и 34 человека получили травмы различной степени тяжести. На автодорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрирована 181 автоавария с материальным ущербом.

В целях усиления профилактической работы, снижения количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий на территории Амурской области проводится ряд мероприятий по предупреждению нарушений ПДД.

Если вы стали очевидцем совершения административных правонарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения (управление автотранспортом в состоянии опьянения, либо иных грубых нарушений правил дорожного движения), вы можете оставить сообщение в дежурной части ГИБДД по телефону: 42-52-62 либо обратиться в свое подразделение Госавтоинспекции.