Сожитель амурчанки Марии Полоз, столкнувший ее с лестницы ночного клуба, отправится в колонию

Суд установил, что в сентябре 2017 года подсудимый со своей сожительницей отдыхали в ночном клубе. Когда они находились на лестничном пролете, между ними произошел конфликт на почве ревности девушки к парню, в ходе которого мужчина сильно разозлился, схватил под локти сожительницу и с силой толкнул ее вперед на лестничную площадку, которая находилась через несколько ступенек вниз. От этого потерпевшая упала, ударившись головой о стену, получив открытую черепно- мозговую травму, в результате которой был причинен тяжкий вред ее здоровью.

Суд назначил наказание амурчанину в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Случай с Марией Полоз получил в Благовещенске широкий общественный резонанс. Из-за травмы врачам пришлось удалить Марии часть головного мозга. Некоторое время она провела в коме. После – ей потребовался специфический уход. Девушка получила инвалидность. В октябре 2017 года мать Марии говорила, что не хочет, чтобы Виталия наказывали за случившееся, так как он помогал семье. «От того, что он как-то будет наказан, никому легче не станет. Время назад не отмотаешь. Он помогает, и я принимаю эту помощь, потому что я больше не в состоянии с такими вещами справляться», – сообщала женщина.

Сразу после происшествия полиция возбудила уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Затем дело было переквалифицировано на часть 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», которая считается более легкой. Если 111-я предполагает реальное лишение свободы на срок до восьми лет, то по 118-й, части 1 – как максимальная мера – арест на срок до шести месяцев. Инициаторами переквалификации дела были родные пострадавшей девушки.

После переквалификации дела помощь от молодого человека закончилась. И затем – в феврале 2018 года – родные стали просить снова переквалифицировать дело на более серьезную статью. В итоге мировой суд принял решение направить материалы на доследование.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области, в ходе предварительного следствия действия подсудимого были квалифицированы по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Однако, прокуратура выявила признаки более тяжкого преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и указала на это следствию.

«В результате судом вынесен приговор по обвинению подсудимого по данной статье с реальным лишением его свободы», – сообщает прокуратура Амурской области.

В марте 2018 года Виталий Иевлев говорил, что Мария его простила и претензий больше не имеет. Об этом говорила и сама Мария. Журналистам она сообщала, что не считает Виталия виноватым. «Если бы на его месте был другой, он бы меня прибил на месте, наверное, за то, что я делала», – сообщала девушка. При этом мама амурчанки стала считать, что Виталий в тот вечер применил силу умышленно. Такой вывод она сделала, просмотрев полную запись с камер видеонаблюдения.

«Кроме этого фрагмента, который в социальных сетях был размещен, есть еще видео, где видно начало этой ситуации и продолжение. Он ее до этого, как мужика, кулаком в лицо со всего размаху бьет. Потом, когда Маша упала, он ее еще подбрасывает, она лежит, а он ее трижды подбрасывает за плечи, и она бьется головой о кафель», – рассказывала Амур.инфо мама Марии Елена Полоз.

В октябре 2019 года ситуация в семье Марии Полоз снова привлекла внимание общественности. Сына Марии изъяли из семьи опекунов и вернули бабушке. По предварительным данным, опекун причинила мальчику телесные повреждения.