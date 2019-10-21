Амурчан приглашают в «Команду защиты детства»

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Жителей Приамурья приглашают стать участниками всероссийской акции, которую запустила федеральный детский омбудсмен Анна Кузнецова. Проект «Команда защиты детства» приурочен к 10-летию учреждения института уполномоченных по правам ребенка в РФ. Задача проекта – объединить людей вокруг добрых дел, направленных на защиту детства.

Амурчан принять участие в этой акции приглашает детский омбудсмен Наталья Третьякова. «С каждым годом благодаря неравнодушным людям добрых дел для детей становится все больше. Поэтому нужно показать каждого, кто не проходит мимо детской беды, кто учит детей добру и милосердию, кто ремонтирует детские площадки, кто ухаживает за больными детьми в больницах, кто помогает словом или делом. У нас в Амурской области много общественных организаций и отдельных волонтеров, которым это может быть интересно. Люди должны знать, что могут не только творить добро, но и рассказывать об этом. Я думаю, это очень позитивный момент», – поделилась мнением Наталья Третьякова.

Стать членом «Команды защиты детства» может каждый. Для этого необходимо рассказать о своем добром деле или участии в проекте, направленном на защиту прав несовершеннолетних, и разместить информацию в социальных сетях с хэштегами #КомандаЗащитыДетства и #ЗащитаДетства. Затем нужно заполнить анкету и отправить ее по адресу: KomandaDetstva@mail.ru

Также можно присоединиться к уже существующим проектам «Письмо солдату», «Безопасность детства», «Класс доброты». Набор в «Команду защиты детства» продлится до 1 декабря. По итогам акции генератором случайных чисел будут выбраны 300 участников, которые получат подарки от института уполномоченных по правам ребенка.

В Приамурье по вопросам участия в акции можно обратиться к уполномоченному по правам ребенка в Амурской области Наталье Третьяковой по телефону: 8 (4162) 22-16-71.