В Свободном офицер получил условный срок за вымогательство и побои

В Амурской области осужден офицер. В суде было доказано, что он не только оскорблял и бил подчиненных, но и вымогал у них деньги. Мужчина получил условный срок. Если за это время он совершит любое преступление, то получит уже реальный срок.

Как установили следствие и суд, 8 марта текущего года на строевом плацу войсковой части в Свободном военный оскорбительно выразился в адрес подчиненного. «Используя надуманный предлог – неопрятный внешний вид подчиненного, – в присутствии других военнослужащих в неприличной языковой утвердительной форме высказал в адрес последнего особо непристойное, циничное, нецензурное публичное слово, унижающие его честь и достоинство», – описывает случившееся военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Благовещенскому гарнизону. Оскорблениями дело не ограничилось: солдат получил удар в грудь. Досталось и другому солдату – он тоже выслушал в свой адрес «нецензурное публичное слово» и получил удар по спине.

6 мая осужденный потребовал у подчиненного солдата 5 000 рублей. При этом вымогатель высказал угрозу применения насилия, а также пообещал рассказать всем о том, что солдат якобы употреблял наркотики. Солдат отказался, за что 14 мая был бит – ему досталось кулаками в живот, по лбу, уху, челюсти и по затылку.

Суд признал военнослужащего виновным в совершении вымогательства, оскорблении и превышении должностных полномочий. И назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно.