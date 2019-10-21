Максим Абрамов поразил зрителей шоу «Лучше всех» на Первом канале

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10-летний скейтер Максим Абрамов – бывший амурчанин, лившийся ног в полуторагодовалом возрасте, принял участие в шоу талантов для детей «Лучше всех». Выпуск с участием мальчика вышел в эфир на Первом канале в воскресенье, 20 октября. Максим рассказал, что помимо скейтбординга он увлекается плаванием и футболом, мечтает заняться рукопашным боем.

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«Каждый раз на этом красном диване я искренне убеждаюсь, что нашим детям ничто не может помешать быть лучше всех. Я приглашаю в эту студию мальчика, который каждый день вдохновляет своим примером десятки тысяч людей», – такими словами ведущий шоу Максим Галкин пригласил Максима в студию. Спортсмен въехал на скейтборде, сделав пару трюков.

Максим рассказал, с чего началось его увлечение скейтбордингом. «Сначала я просто катался по улицам, потом случайно забрел в скейт-парк. Мама это увидела и решила, что надо найти тренера и кататься на тренировочной доске. Мама нашла моего тренера Пашу. Сначала было сложно тренироваться, потом легче и легче», – поделился Максим.

Тренер Павел Мушкин, а также приемная мама Максима Инна Лаллав и его сестра Наталья Руденко пришли поболеть за мальчика.

«Я бы не сказал, что было сложно в обучении. Шаг за шагом мы учили новые трюки, постоянно что-то придумывали. Есть бразилец, на которого Макс равняется, мы многое подсматриваем у него и пробуем потом на скейтплощадке эти трюки повторить», – рассказал тренер.

«Силы воли у Макса хватает. И с чувством юмора все в порядке. Он общительный, жизнерадостный, у него много друзей», – отметила мама мальчика.

Максим упомянул, что кроме скейтбординга занимается футболом и плаванием. «Хотел еще рукопашкой заниматься, но я и без этого хорошо дерусь. За себя могу постоять», – сказал мальчик. На шоу ему вручили фирменную медаль «Лучше всех» и рюкзак со сладостями. «Занимайтесь спортом!» – дал напутствие зрителям Максим Абрамов.

Как ранее сообщало Амур.инфо, Максим Абрамов принял участие в первом в истории чемпионате Европы по скейтбордингу, где состязались экстремалы со всего континента. Мальчик приехал как особый гость и показал свои умения наравне с остальными.

Максиму всего 10 лет, но он уже звезда — безногого мальчика-скейтера знает практически весь мир. Он несколько раз был героем федеральных ток-шоу, его талант управления доской отметил всемирно известный скейтбордист Тони Хоук, а российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь посвятил ему пост на своей странице в Инстаграме.

Максим живёт в Санкт-Петербурге в приемной семье. Родился Максим в Ивановском районе. Он лишился обеих ног, когда ему было всего полтора года. Его мать ушла из дома за очередной порцией алкоголя, оставив маленького ребенка одного в кроватке. Мальчик потянул за шнур рядом стоящего обогревателя. Случился пожар, в результате которого Максиму ампутировали обе ноги.