Девушка вышла замуж под поздравления и соболезнования

Фото: Facebook / Nell-Elizabeth Cordukes

В Англии 24-летняя Нелл Кордукс перенесла церемонию, чтобы мама смогла на неё прийти, но в назначенный день свадьбы мама умерла. Молодожены не стали отменять праздник.

Нелл и её жених Мэтт встречались более 6 лет. Но решили официально оформить свои отношения, когда узнали, что 56-летняя мама девушки, Бекки, серьёзно больна. Летом ей поставили страшный диагноз – рак мозга. И сначала пара рассчитывала устроить свадьбу перед Рождеством, но Бекки с каждым годом становилось все хуже. Чтобы мама успела побывать на торжественном событии, свадьбу решили перенести.

Бекки таяла на глазах, и ко дню, на который было запланировано торжество, она уже не могла вставать. Всё это время дочка была с мамой и боялась ее смерти. Девушка торопилась показать, какой будет свадьба. Поставила выбранную музыку, принесла платье, а её сестра прочла приготовленную речь, сообщает Life.

«Ей было очень плохо, она не могла говорить, есть или пить, но хотя бы могла слышать нас. Я спала в её комнате на полу и каждый раз прощалась, когда выходила даже на пару минут», – рассказала невеста.

На свадьбу Бекки прийти уже не смогла. Она дожила до этого дня и скончалась утром перед церемонией. Но торжество всё равно состоялось. Ведь, по словам Нелл, мама хотела именно этого. Девушка распечатала фотографию Бекки, взяла её обручальное кольцо и прошла свой путь к алтарю, принимая поздравления и соболезнования одновременно.

«Мы исполняли танец молодожёнов, и я чувствовала себя виноватой. Но я думала, что могла либо стоять тут и плакать, либо продолжать праздник, как того хотела бы мама», – сделала вывод девушка.