Благовещенка пожаловалась на ремонт возле дома, после которого стало хуже (видео)

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В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Татьяна Зинкевич. Женщина рассказала, что недовольна результатом работ, которые провели возле трехэтажного дома по адресу: улица Пограничная, 124. Теперь у здания скапливается большое количество дождевой воды.

Проблема, по словам горожанки, появилась после реконструкции дворовой территории. Утром 21 октября она сняла видео, чтобы показать, сколько скопилось воды после прошедшего дождя.

«Сделали такой уклон, что все идет к дому. И это еще маленький дождь прошел, а если большой пойдет? Угол трехэтажки полностью утонет», – констатирует Татьяна Зинкевич. Женщина полагает, что при реконструкции были допущены ошибки.

Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Благовещенска.