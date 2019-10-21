В Благовещенске увековечат память поэтессы Светланы Борзуновой

Фото: Благовещенская городская Дума

На комитете по соцвопросам Благовещенской городской думы депутаты рассмотрят обращение Амурской областной писательской организации об увековечении памяти амурской поэтессы Светланы Борзуновой. Писатели предлагают установить мемориальную доску на фасаде дома № 283 на улице Ленина, где жила Светлана Аркадьевна.

Если народные избранники одобрят инициативу, мемориальную доску изготовят и установят за счет писательской организации. Заседание комитета пройдет во вторник, 22 октября.

Светлана Борзунова родилась в ноябре 1951 года в Томске. Она окончила филологический факультет Томского университета. Работала диктором на радио, журналистом, была членом литературных объединений «Молодые голоса» и «Томь». В 1984 году участвовала в Восьмом всесоюзном совещании молодых писателей в Москве, по итогам которого ее рукопись была опубликована в журнале «Современник». В 1986 году Светлана Борзунова приехала в Благовещенск. Работала в газете «Амурский комсомолец», в пресс-центре облсовпрофа, «Амурской правде», «КП в Приамурье». Член Союза журналистов с 1978 года, член Союза писателей России с 1994 года.

Первая книга Борзуновой «Нелетная погода» вышла в 1987 году. Затем появились лирические сборники: «Яблоки райского сада» (1991), «Пока ещё люблю» (1997). В 1997 году она а стала лауреатом Амурской премии в области литературы и искусства за книгу стихотворений «Пока ещё люблю». В сборнике представлены не только избранные стихотворения, но и песни, музыку к которым написал ее близкий друг, врач, композитор Сергей Зражевский.

В 1997 году был издан совместный буклет Светланы Борзуновой с художником Николаем Савченко «Там, где Зея с Амуром сплелись меж собой…», где соединились поэзия и живопись. В 2001 году у Светланы Аркадьевны вышел сборник «Ты – моя судьба».

По словам Светланы Аркадьевны, в мире существуют только две достойные темы – любовь и смерть.

Никогда ничего не будет.

Старый друг обо мне забудет.

И возлюбленный открестится.

Вот тогда я и стану птицей.

Ни гнезда, ни дупла,

Только небо. И в нём растаю.

1 декабря 2006 года Светлана Аркадьевна скончалась после тяжелой болезни. Похоронена в Благовещенске.

В 2006 году на «Альфа-канале» вышла программа «Между нами» «Разговор не в раю…», посвященная Светлане Борзуновой.