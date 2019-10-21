17 ударов ножом: подробности убийства военного дирижера в Белогорске

Как сообщало ИА «Амур.инфо», утром 22 апреля в гаражном массиве обнаружили тело, завернутое в ковер. У преступления оказались свидетели. Одна женщина видела, как военного убивали, другая – как его тело, завернутое в ковер, везли на тележке к гаражам. Убийство шокировало знакомых погибшего.

Сергей Кирсанов был выпускником военно-дирижерского факультета Военного университета Министерства обороны. В 2010 году после окончания университета пришел на должность начальника военного духового оркестра 165-й Артиллерийской бригады Белогорского гарнизона. В Белогорск Сергей прибыл из Москвы по распределению. Буквально за два месяца до трагедии военный оркестр Белогорского гарнизона под руководством Сергея Кирсанова принял участие в гала-концерте областного фестиваля художественного творчества военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств «Во славу Отечества!»

Знакомые Сергея характеризуют его как спокойного и доброго человека, называют хорошим дирижером и музыкантом. Его убийцей стал 28-летний Иван, уроженец Белогорска. Он жил в городе, не имея ни прописки, ни работы. За плечами у него – богатый уголовный опыт: 10 лет назад он попал на скамью подсудимых за грабеж и разбой. Тогда суд приговорил его к пяти годам условно. Спустя год парень избил до полусмерти человека и тогда отправился отбывать уже реальный срок. Освободился осенью 2016-го.

В тот субботний апрельский вечер Иван находился в квартире своей тетки Натальи в доме № 18 на улице Авиационной, где родственники выпивали. Около 22 часов Иван вышел на улицу покурить. В этот момент мимо их дома проходил молодой мужчина, который нес в руках бутылку водки и пиво. Иван поздоровался с ним, познакомился, перекинулся парой слов. И предложил новому знакомому совместно выпить то, что тот нес. Сергей согласился, они прошли в дом и устроились на кухне.

Где-то через час алкоголь закончился. Тогда мужчины сходили в расположенный неподалеку магазин за новой порцией спиртного – двумя пол-литровыми бутылками водки. Время от времени к ним на кухню заходила Наталья. Женщина выпивала рюмку-другую и уходила заниматься домашними делами. Около 23:30 она пошла спать. Иван и Сергей остались на кухне вдвоем.

Из показаний Ивана: «Я рассказал Сергею, что ранее сидел в тюрьме, работал на кухне. А он начал предъявлять мне, что я работал на тюремную администрацию. Мне это не понравилось, и я ударил его в нос. У Сергея потекла кровь. Он спросил меня, за что, и ударил в ответ, а после взял пустую бутылку и разбил об мою голову. В ответ я схватил метлу с деревянной ручкой, и стал бить ею…»

Из материалов дела: «Сергей защищался от наносимых ударов, прикрывал голову руками, кричал и просил остановиться. Когда метла сломалась от ударов, он был весь в ссадинах и синяках, из ран на голове шла кровь. Парень кинулся прочь из дома. Однако Иван разозлился настолько, что уже не мог остановиться. Он схватил кухонный нож, догнал парня в коридоре и со всей силы нанес два удара клинком в спину. А когда тот упал на пол, прижал к полу коленом и продолжил наносить удары до тех пор, пока не сломался и клинок. И в завершение перевернул убитого на спину и нанес множественные удары палкой от сломанной метлы. Сколько точно, не помнил». Когда Иван закончил свое кровавое дело, увидел, что в коридоре стоит Наталья. Не глядя на нее, прошел на кухню, выпил. Женщина прошла следом, спросила, зачем он это сделал. В ответ услышала: "Он мне нагрубил". На часах было около часа ночи. Иван взял банковскую карту Сергея, сходил в магазин, купил еще одну бутылку водки. После чего пришел домой, выпил, перетащил труп на ковер и отволок в комнату, закрыв дверь.

На следующий день Иван весь день совершал покупки с карты убитого – брал спиртное, продукты, сигареты. И продолжал пить, пока тетка отмывала полы и стены в коридоре и на кухне от крови. Вечером к ним в гости пришел знакомый. Втроем они пили и разговаривали, а тем временем в соседней комнате лежало тело убитого Сергея. Гость ничего не заподозрил.

Утром 22 апреля Иван решил, что труп надо уносить из дома. Он замотал ноги убитого скотчем, завернул тело в ковер. Вместе с теткой сходил к знакомой, которая работала в соседних дворах дворником, взял у нее тележку. Сказал, что нужно перевезти холодильник. На самом деле погрузил на нее ковер с телом убитого, положил сверху корпус от телевизора и покатил за гаражи, которые находятся в районе дома № 35А на Никольском шоссе. Наталья помогала, придерживала ковер, чтобы труп не выпал из тележки. Добравшись до гаражей, Иван сбросил тело убитого на землю. Тележку вернул, а сам пошел к сестре, что жила в Сосновке. Ближе к вечеру вернулся домой. Вскоре сюда прибыли сотрудники полиции.

Из показаний свидетеля: «Утром 22 апреля я была около мусорных контейнеров, которые находятся возле гаражей. Видела, как Иван и Наталья катили тележку, на которой лежали какие-то вещи, а сверху корпус от телевизора. Они катили ее в район мусорных контейнеров. Было видно, что груз, который они везли, был тяжелым, так как толкали тележку с видимым усилием».

Из показаний свидетеля: «20 апреля мы с Сергеем отдыхали на даче, где жарили мясо и выпивали алкогольные напитки. Вечером собрались ехать домой, остановили проезжавшее мимо такси. Когда я вышел из машины, Сергей сказал, что поедет домой, в Никольский городок. Пару часов спустя я позвонил ему, но телефон был недоступен. На следующий день тоже. Уже вечером 22 апреля стало известно, что труп Сергея был найден в гаражном массиве. И что его убили еще 20 апреля. Что там делал друг, неизвестно. В этом доме у него знакомых никогда не было».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», убийцу дирижера осудили на 12 лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Иван посчитал приговор слишком суровым, и подал жалобу. Однако высшая судебная инстанция оставила приговор в силе. Согласно заключению судмедэксперта, Сергею было нанесено 17 колото-резаных ранений. Шансов остаться в живых у него не было. Приговор суда вступил в законную силу.