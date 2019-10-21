Воспитанники Белогорского реабилитационного центра учатся плавать

Воспитанники Белогорского центра для несовершеннолетних занимаются плаванием в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Сергея Солнечникова. Дети с 5-летнего возраста посещают бассейн.

«Многие наши ребята впервые в своей жизни искупались в бассейне. Некоторые уже научились плавать, – рассказывает социальный педагог учреждения Ирина Титова. – Старшие ребята занимаются с тренером в бассейне с достаточно большой глубиной, а младшие, под присмотром воспитателей, учатся плавать в бассейне для малышей. Впечатлений от посещения бассейна у детей масса».

Сотрудники Белогорского центра приводят детские отзывы: «Вода в бассейне тёплая. Научилась плавать на круге и играть в мяч», «Я уже научилась держаться на воде», «Мне очень хотелось научиться плавать, и я научился! Умею плавать даже на скорость. Спасибо всем, кто придумал такие занятия», «Я занимаюсь второй год и уже хорошо плаваю. Летом я была в лагере "Красный Яр" и плавала лучше всех», «Я никогда раньше не видел такого большого бассейна. Я первый раз пришёл и теперь у меня есть новые друзья».

Положительно о занятиях на воде отзываются и воспитатели социального учреждения. «Закаливание и физические нагрузки в воде помогают детям стать здоровыми и сильными, помогают снять стресс, дарят яркие положительные эмоции, что очень важно в процессе реабилитации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», – говорит воспитатель группы мальчиков белогорского социально-реабилитационного центра Рита Исаева.

По словам воспитателей, детям после посещения бассейна захотелось заниматься в этом физкультурно-оздоровительном комплексе, не только плаванием, но и другими видами спорта.

Занятия плаванием для воспитанников стали возможны благодаря финансовой помощи одного из жителей Белогорска. Регулярные поездки в бассейн оплачивает Игорь Дьяконов. За такую возможность в социальном учреждении ему очень благодарны.

«Во все времена деловые, предприимчивые люди стремились не только добиться материального успеха, но и оставить свой след в истории, запомниться добрыми делами. Трудно найти более нужное, святое дело, чем помощь детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Без такой помощи нам было бы очень дорого, у нас средства на такие занятия не предусмотрены», – говорит Ирина Титова.

Сегодня в Белогорском социально-реабилитационном центре проживают 35 детей от 3 до 18 лет, оказавшихся без попечения родителей. Здесь стараются сделать жизнь и малышей, и более старших воспитанников полноценной. В начале ноября воспитатели с ребятами планируют поехать в Благовещенск. «Амурский театр кукол дает для нас бесплатный спектакль, потом мы идем в аквапарк и лазертаг. Наши дети там еще не были ни разу, – поделилась Ирина Титова. – Спасибо учреждениям и предпринимателям, это все будет бесплатно для нас. У наших детей будет праздник».