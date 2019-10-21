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21октября
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сегодня, 16:00 1

В Благовещенске женщина останавливала автомобили на проезжей части (видео)

В Благовещенске женщина останавливала автомобили на проезжей части (видео)
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, сделанные в Благовещенске 21 октября. На проезжую часть в районе перекрестка улиц Пионерской и Ломоносова вышла женщина. Она останавливала автомобили, мешая движению.

«Девушка была в нетрезвом состоянии. Она выходила посреди дороги, останавливала каждую машину. Ложилась даже, садилась. Вела себя неадекватно. Полиция даже мимо проезжала», – рассказала одна из жительниц областного центра.

По словам горожанки, это продолжалось около 40 минут. В итоге женщину увели с дороги.

В МО МВД России «Благовещенский» агентству сообщили, что по данному факту проводится проверка.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Рив Норин

    Рив Норин
    42 минуты назад

    И коня на скаку остановит и в горящую избу войдет.

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