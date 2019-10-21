В Благовещенске женщина останавливала автомобили на проезжей части (видео)
В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, сделанные в Благовещенске 21 октября. На проезжую часть в районе перекрестка улиц Пионерской и Ломоносова вышла женщина. Она останавливала автомобили, мешая движению.
«Девушка была в нетрезвом состоянии. Она выходила посреди дороги, останавливала каждую машину. Ложилась даже, садилась. Вела себя неадекватно. Полиция даже мимо проезжала», – рассказала одна из жительниц областного центра.
По словам горожанки, это продолжалось около 40 минут. В итоге женщину увели с дороги.
В МО МВД России «Благовещенский» агентству сообщили, что по данному факту проводится проверка.
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