В Благовещенске женщина останавливала автомобили на проезжей части (видео)

Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, сделанные в Благовещенске 21 октября. На проезжую часть в районе перекрестка улиц Пионерской и Ломоносова вышла женщина. Она останавливала автомобили, мешая движению.

«Девушка была в нетрезвом состоянии. Она выходила посреди дороги, останавливала каждую машину. Ложилась даже, садилась. Вела себя неадекватно. Полиция даже мимо проезжала», – рассказала одна из жительниц областного центра.

По словам горожанки, это продолжалось около 40 минут. В итоге женщину увели с дороги.

В МО МВД России «Благовещенский» агентству сообщили, что по данному факту проводится проверка.