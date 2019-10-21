В чемпионате WorldSkills увеличилось количество компетенций и участников

Фото: Амур.инфо

В области открылся V Региональный чемпионат рабочих профессий по стандартам WorldSkills. Чемпионат прирос новыми компетенциями и увеличил количество участников. В рамках конкурса также состоятся соревнования JuniorSkills и «Навыки мудрых».

За право называться лучшими профессионалами своего дела в области поборются более 100 студентов, школьников и работников предпенсионного возраста. Соревнования продолжатся до 25 октября и развернутся на десяти площадках в Благовещенске, Свободном и Белогорске.

«Региональный чемпионат разделен на три соревновательных направления: студенческий конкурс WorldSkills Russia, конкурс для школьников WorldSkills Russia Juniors, который в области уже проходил в 2017 году, и впервые организован конкурс Навыки мудрых, участниками которого стали специалисты в возрасте от 50 лет и старше», – прокомментировал заместитель министра образования и науки Олег Якутов.

Бороться за победу конкурсанты-студенты будут по 15 направлениям. В числе новых – «Туризм» и «Предпринимательство». Школьникам предложены компетенции «Мобильная робототехника» и «Малярные и декоративные работы», предпенсионерам – «Кирпичная кладка» и «Технологии моды».

«На территории области реализуется ряд проектов мирового класса: от крупнейшего в России газоперерабатывающего комплекса до уникальной единственной в мире трансграничной канатной дороги. Кроме того, в области работают крупные компании с очень высокими требованиями к профподготовке трудовых кадров. В связи с этим перед нами стоят две важные задачи: сохранить высокие стандарты профессиональной подготовки по традиционным направлениям и освоить новые профессии», – отметил зампред областного правительства Андрей Плутенко.

Помимо конкурных мероприятий, в программу чемпионата также включены мастер-классы, профориентационные экскурсии для школьников (Благовещенск, Белогорск, Благовещенский, Белогорский, Серышевский, Ивановский, Тамбовский районы), панельные дискуссии. В рамках деловых встреч рассмотрят вопросы, касающиеся молодежного предпринимательства, кадрового обеспечение резидентов ТОР, развития движения WorldSkills в области, инженерного образования.

Участие в конкурсах по стандартам WorldSkills амурчане принимают с 2013 года. С 2015-го чемпионат проводится на территории Приамурья. Не единожды амурчанам удавалось стать участниками всероссийского уровня соревнований. В 2016 году в направлении «Кирпичная кладка» студент из Приамурья занял 4 место по стране. На всероссийском чемпионате WorldSkills Russia–2017 за звание победителя от Амурской области также боролся каменщик, который вошел в десятку лучших. В 2018 году в финале всероссийского конкурса впервые принимали участие двое амурчан, оба вошли в топ-30. В финале чемпионата этого года амурские студенты вошли в топ-10, сообщает областное правительство.

Фото: правительство Амурской области