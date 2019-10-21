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21октября
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Мужчина попал под колеса собственного автомобиля и умер

Мужчина попал под колеса собственного автомобиля и умер
Фото: RitaE с сайта Pixabay

В английской деревне мужчина припарковал машину, но попал под ее колеса и умер.Припаркованный автомобиль сбил его с ног.

7 октября Уорд припарковал машину, заглушил и поставил на ручник. Когда мужчина вышел, автомобиль покатился и сбил его с ног. Мужчина закричал, это услышали соседи. Они сразу вызвали экстренную службу помощи. Прибывшие на место пожарные высвободили Уорда с помощью специального оборудования.

Пострадавшему от собственного автомобиля оказали первую медицинскую помощь и отвезли в больницу. Через 4 дня пациент скончался в больнице от полученных травм. Полиция проводит расследование и устанавливает подробности произошедшего, сообщает «Лента.ру».

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#ДТП #происшествия

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