Мужчина попал под колеса собственного автомобиля и умер

В английской деревне мужчина припарковал машину, но попал под ее колеса и умер.Припаркованный автомобиль сбил его с ног.

7 октября Уорд припарковал машину, заглушил и поставил на ручник. Когда мужчина вышел, автомобиль покатился и сбил его с ног. Мужчина закричал, это услышали соседи. Они сразу вызвали экстренную службу помощи. Прибывшие на место пожарные высвободили Уорда с помощью специального оборудования.

Пострадавшему от собственного автомобиля оказали первую медицинскую помощь и отвезли в больницу. Через 4 дня пациент скончался в больнице от полученных травм. Полиция проводит расследование и устанавливает подробности произошедшего, сообщает «Лента.ру».