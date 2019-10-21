Амурчанин заготовил «на зиму для себя» 172 килограмма марихуаны

Житель Тамбовского района на ферме хранил марихуану. Оперативная информация о наркозаготовителе появилась у полицейских.

Наркополицейские областного УМВД, ОМВД России по Тамбовскому району и сотрудники отряда специального назначения ГРОМ прибыли на ферму, где жил и работал мужчина 1965 года рождения. Он помогал владельцу предприятия по хозяйству. В ходе осмотра помещений оперативники обнаружили и изъяли 31 мешок с растительной массой с запахом конопли, а также маслянистую жидкость, имеющую признаки наркотического средства.

Экспертно-криминалистический центр УМВД провел исследование, которое подтвердило, что в мешках была марихуана массой больше 172 килограммов. Это является особо крупным размером. Амурчанин пояснил, что заготовил наркотики на зиму для себя.

В отношении жителя Тамбовского района возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.