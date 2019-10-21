Более тонны паленого алкоголя изъяли в Сковородинском районе

В Сковородинском районе у предпринимателей изъяли более тонны нелегального алкоголя, 555 литров из этого количества – с признаками подделки. Также обнаружено и изъято из оборота 30 литров спирта, предназначенного для продажи. Проверку торговых точек провели специалисты амурского минэкономразвития и правоохранители.

Всего проверено 7 магазинов. Проверку удалось провести благодаря оперативной информации от неравнодушных жителей, которая поступила на горячую линию министерства. В первый день в ходе контрольных мероприятий было осмотрено 4 торговых объекта. Во всех помещениях была выявлена и изъята контрафактная алкогольная продукция.

Информация о проведении контрольных мероприятий быстро разнеслась по Сковородинскому району, и в этот же день в адрес министерства поступили еще два обращения о нарушениях из поселка Ерофей Павлович.

Как отмечают сотрудники министерства, для них стало полной неожиданностью количество алкогольной продукции, находящейся в указанных в обращениях магазинах. Почти 900 бутылок и банок крепкой алкогольной продукции с признаками подделки было обнаружено всего в двух проверяемых объектах. Кроме того, здесь также находилась и легальная алкогольная продукция без лицензии общим количеством 679 бутылок.

Необходимо отметить, что ни на одном из проверенных объектов нет контрольно-кассовой техники, а в шести точках зафиксирована антисанитария. Эта информация направлена в компетентные органы. Проверяющих поразил и менталитет местных покупателей спиртного.

«При наличии продающегося рядом легального алкоголя граждане покупают нелегал. Разница в цене при этом составляет всего 20-30 рублей. Похоже, никто не задумывается о том, что дополнительно можно рассчитаться своей жизнью или, как минимум, здоровьем. Ведь никто не гарантирует качество содержимого нелегальной алкогольной продукции, где зачастую даже не указывается производитель», – рассказала начальник отдела лицензирования и контроля минэкономразвития и внешних связей Елена Жарикова.

В соответствии с частью 3 статьи 14.17 КоАП РФ нарушителей ждут административные штрафы от 500 тысяч рублей до 1 миллиона. Изъятая алкогольная продукция подготовлена к отправке на уничтожение, а данные торговые объекты теперь находятся на постоянном контроле.

Информация о нарушениях в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции принимается в рабочее время по номеру: 8914-538-39-80 и круглосуточно на электронную почту: department@economy.amurobl.ru

«Наша горячая линия работает постоянно. Каждому поступившему сообщению о нарушениях в алкогольной сфере мы уделяем серьезное внимание. Как правило, информация, содержащаяся в обращениях граждан, подтверждается. Приятно, что граждане понимают эффективность и важность этой работы, от которой зависят жизнь и здоровье окружающих людей. После каждого такого сообщения и проведения соответствующей работы, мы собираем обратную связь, поэтому удается оперативно выявлять повторные случаи нарушения», – сообщила замминистра экономического развития и внешних связей Татьяна Величко.