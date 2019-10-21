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21октября
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сегодня, 15:22 1

В Благовещенске идет очистка ливневок

В Благовещенске идет очистка ливневок
Фото: admblag.ru

В Благовещенске рабочие ГТСК очищают дождеприемники – ливневые колодцы. Из них уберут листву и мусор, накопившийся за лето. Сезонные работы проводятся в преддверии зимы.

В понедельник, 21 октября, дорожники приступили к работам по Зейской, Калинина, Шевченко и Дьяченко. Обследование улично-дорожной сети и очистка ливневок уже завершены на городских магистралях: участке улицы Ленина от Островского до Первомайской, Амурской от 50-летия Октября до Первомайской, а также на Горького и Игнатьевском шоссе.

После того как температура воздуха понизится до отрицательных значений, ливневые колодцы в городе законсервируют до весны, сообщает администрация Благовещенска.

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#ЖКХ

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  • Noir

    Noir
    1 минута назад

    Чтобы снег стекал?

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