В Приамурье фермеры подобрали раненого осоеда

В полях Константиновского района Амурской области фермеры подобрали раненую птицу – осоеда. Молодой хищник подпустил к себе людей и улететь даже не пытался. О происшествии амурчане сообщили в управление по охране животного мира области. Пернатого передали приехавшим специалистам.

«Признаков перелома крыла у осоеда не обнаружено. Скорее всего, речь о сильном ушибе или вывихе. Особь молодая, такое вполне могло случиться при неудачном маневре во время охоты», – рассказал начальник отдела охраны управления по охране животного мира Приамурья Валерий Погасиенко.

Осоеды в Амурской области не зимуют. Поскольку питаются они в основном личинками муравьев, лягушками и осами, прокормиться здесь в холодное время года им трудно.

Раненую птицу, которая не может пока улететь в теплые страны, передали в благовещенский эколого-биологический центр на передержку. Весной осоеда планируется выпустить в дикую природу, сообщает пресс-служба управления по охране животного мира Амурской области.